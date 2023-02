Az elmúlt esztendő végén energiatakarékossági okokból zárt be egy hónapra a hévízi mozi, amely mától ismét fogad látogatókat, a megszokott rend szerint. A Honthy Hanna teremben és a kisteremben a hét négy napján már kora délutántól peregnek a mozgóképek, vetítési napokon 6-7 alkotást láthatnak a moziélményre vágyó hévíziek s vendégek, akik körében változatlanul népszerű a Fontana.

Az újranyitásra napokon keresztül készültek a mozi munkatársai, akik mostantól a megszokott büfékínálattal – vagyis üdítőkkel, popcornnal és nachosszal – várják a filmbarátokat, március 31-ig a korábbi árakkal, ami egyben azt is jelenti: a tavalyi kedvezményes bérletkonstrukció is e dátumig érvényes.

Czurda Gábor, a HÉVÜZ Kft. ügyvezető igazgatója ezzel kapcsolatban emlékeztetett: azok, akik lakossági, vagy dolgozói parkolóbérletet vásároltak, az autójuk rendszámának regisztrálásával kedvezményes mozibérletre jogosultak, amelyet március 31-ig használhatnak fel. Ez azt jelenti, hogy 15 alkalommal élhetnek ezzel a lehetőséggel, s mivel számukra egységáras belépőt kínálnak e konstrukció keretében, így nekik a premierfilmekért sem kell többet fizetniük.

A szakember hozzátette, aki teheti, iratkozzon fel a Fontana hírlevelére, amelyből az aktuális moziműsorról, vagy az esetleges változásokról is első kézben tájékozódhat.

A nyitóhétvégén látható például az I Wanna Dance With Somebody, vagyis a Whitney Houstonról szóló zenés életrajzi film, illetve a Magasságok és mélységek című magyar alkotás is. Utóbbi Erőss Zsolt hegymászó tragédiáját mutatja be, a felesége szemszögéből. A jövő héten pedig jön a nagy érdeklődéssel várt Fortune hadművelet Guy Ritchie rendezésében, Jason Statham, Josh Harnett és Hugh Grant főszereplésével.