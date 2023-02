Négy éve alakult meg Nomádok Művészeti Egyesülete, amely vasi, zalai, budapesti, de még hajdúdorogi alkotót is tagjai között tudhat, mondta a kiállítás megnyitóján Molnár Tünde, az egyesület vezetője, nemezkészítő. A zalaegerszegi kiállítás lehetősége az itt élő Góczán Judit nemezkészítő jóvoltából valósulhatott meg. A tárlaton látható munkákat ajánló ismertetőben elhangzott, a nomádok tárgyalkotó kultúráját követve szeretnék az időtálló értékeket megőrizni, bemutatni, továbbadni a fiatalabb nemzedékeknek. Szeretnék, ha a szövés, fonás, nemezelés, rézművesség, csipkekészítés, bőrözés, ötvösség, tűzzománc és a többi népi kézművesség visszanyerné létjogosultságát a ma emberének az életében. A természet adta anyagok felhasználásával készített ruházat, edényzet megkönnyítette a mindennapi életet, de ennél többről van szó, mondta Molnár Tünde, hiszen az alkotók már századokkal ezelőtt is különböző szimbólumokat, díszítő motívumokat helyeztek el a tárgyakon, amelyek ma is egyetemes értékekről mesélnek. A kör, a spirál és egyéb mintázatok a ma készülő tárgyakon is jelen vannak. Erre lehet példa az úgynevezett dogatcser, a nemezből készült őrző-védő háromszög (a kiállításon Góczán Judit mutat be ilyet), ami látható hagyományos szín- és mintavilágban, de modern kivitelben igazodhat a lakás színvilágához.