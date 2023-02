RÁDIÓK

Egerszeg Rádió: 5.00 Magyaróra 6.00 Vekker – Ébredj Velünk! 10.00 A'la Carte 14.00 Helló Egerszeg 18.00 Egerszegi Krónika 18.10 Like 21.00 Egerszegi Mozaik 23.00 Zene

Muravidéki Magyar Rádió: 5.45–9.00 Reggeli műsor 9.30 Apróhirdetés 10.15 Sok víz lefolyt már a Murán... (ismétlés) 10.35 Mester-Ember (ismétlés) 11.05 A kertész válaszol / Spiritus / Tulipános láda / A művészet rövid története 12.00 Déli krónika 14.15 Apróhirdetés 15.00 Terepjáró 16.15 Horizont 17.15 Tini Express 18.00 Napi krónika 18.20 Sztárfigyelő 19.00 Magyarnóták és csárdások 20.00 Terepjáró (ismétlés) 21.00 Horizont (ismétlés) 21.30 Zene hajnalig

VÁROSI TELEVÍZIÓK

Zalaegerszeg: 5.00 Híradó, félóránként 9.00 Mérleg (gazdasági magazin Buza Beátával) 9.30 Zöldövezet (magazin Vörös Nándorral) 10.00 Híradó 10.30 Képújság 17.15 Kortalan torna (senior torna, 7. rész) 17.30 Aréna (sportmagazin Gyimesi Mártonnal) 18.00 Híradó 18.20 Esti mese 18.30 Egerszegi Esték (közéleti magazin Frauenhoffer Mártával) 19.00 Híradó 19.20 Esti mese 19.30 Zöldövezet (magazin Vörös Nándorral) 20.00 Híradó 20.20 Esti mese 20.30 Egerszegi Esték (közéleti magazin Frauenhoffer Mártával) 21.00 Híradó 21.30 Képújság

Kanizsa: 6.30 Info blokk, benne Híradó, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, időjárás 7.00 Dombvidék 7.30 Info blokk, benne Híradó, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, Időjárás, Üzenet 8.00 Szertár 8.30 Híradó 8.45 A régi az új 9.40 Diagnózis 10.15 Info blokk, benne Híradó, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, időjárás 10.45 Lapozó 12.00 Dombvidék 12.30 Szertár 13.00 A régi az új 13.55 Diagnózis 14.30 Lapozó 18.00 Info blokk, benne Híradó, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, időjárás 18.30 Kanizsa Kult 19.00 Info blokk, benne Híradó, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, Időjárás, Üzenet 19.30 Dombvidék 20.00 Híradó 20.15 A szomszéd vár 20.45 Szabad Európa – Azt akarták, hogy menjek a fenébe 21.15 Info blokk, benne Híradó, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, időjárás 21.45 Lapozó 0.00 Info blokk, benne Híradó, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, időjárás 0.30 Kanizsa Kult 1.00 Info blokk, benne Híradó, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, Időjárás, Üzenet 1.30 Dombvidék 2.00 Híradó 2.15 A szomszéd vár 2.45 Szabad Európa – Azt akarták, hogy menjek a fenébe 3.15 Info blokk, benne Híradó, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, időjárás 3.45 Lapozó

Keszthely: 6.00 Vajtó és a világ: Héreg 6.51 Deus Ex Maxhina 7.00 Híradó 7.15 Keszthelyi Szemmel (közéleti magazin) 7.45 Erdélyi Zsuzsanna – Köszönöm az akaratot 8.37 Alien vs snack 8.40 Mi az a dzsembori 8.45 Visegrád 2018 9.00 Vajtó és a világ: Héreg 9.51 Deus Ex Maxhina 10.00 Híradó 10.15 Keszthelyi Szemmel (közéleti magazin) 10.45 Erdélyi Zsuzsanna – Köszönöm az akaratot 11.37 Alien vs snack 11.40 Mi az a dzsembori 11.45 Visegrád 2018 12.00 Képújság 18.00 Szignatúra (kulturális magazin, ismétlés) 18.30 Kukkantó (ifjúsági magazin) 18.54 Véleményem szerint 19.00 Híradó 19.15 Katona Katalin – A teljesség felé 20.07 Az idő vasfoga 20.54 Forr 20.56 Hol volt, hol nem volt egyszer egy randi 21.00 Szignatúra (kulturális magazin, ismétlés) 21.30 Kukkantó (ifjúsági magazin) 21.54 Véleményem szerint 22.00 Híradó 22.15 Katona Katalin – A teljesség felé 23.07 Az idő vasfoga 23.54 Forr 23.56 Hol volt, hol nem volt egyszer egy randi 0.00 Képújság

Lenti: Képújság, benne: hírek, információk, közlemények, friss hirdetések

Kerka Régió TV: (Páka, Csömödér, Iklódbördőce, Ortaháza, Kissziget, Zebecke, Mikekarácsonyfa, Nova, Lovászi, Tormafölde, Kerkateskánd, Tornyiszentmiklós, Dobri, Csesztreg, Rédics, Külsősárd, Belsősárd, Resznek, Baglad, Zalabaksa, Kerkabarabás, Pórszombat, Szilvágy, Kálócfa, Kozmadombja településeken): 19.00 Adáskezdés, műsorajánlat – Magyar Kultúra Napja Csesztregen – Hagyományőrző disznóvágás Tornyiszentmiklóson – Zalai Krónika – Képújság: közérdekű közlemények, önkormányzati információk, programok, hirdetések