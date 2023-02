Noha tehetségéhez kétség sem fér, kár tagadni, hogy igen megosztó figurának számít, elég csak legutóbbi művére, a 2017-es Anyám!-ra gondolni. Most A bál- nával bizonyíthatta, hogy még mindig tud meglepetést okozni, ám a film aduásza ez esetben nem ő, hanem a másodvirágzását élő főszereplő, Brendan Fraser.

Charlie (Brendan Fraser) aggasztó mértékben el van hízva, járókeret nélkül képtelen felállni, így ki sem tud mozdulni otthonról. Tanérként online kurzusokat tart, de egészségi állapota egyre romlik, így minden erejével azon van, hogy rendbe hozza kapcsolatát a lányával, Ellie-vel (Sadie Sink), mielőtt túl késő lenne.

Előzetesen egy erőteljes emberi drámára lehetett számítani, amiben főként az apa-lánya kapcsolatra fókuszálnak, hogy aztán a végén eltörjön a mécses és vele együtt bennünk is valami. Aronofskytól a nyomasztás sem áll messze, a bőr alá kúszó atmoszféra is adta volna magát egy ilyesfajta kamaradarabnál. Hogy ebből mi valósult meg? Nos, nem túl sok, ez persze nem hiba, amennyiben sikerül érdemi konfliktussal, mondandóval és mélységgel megtölteni a képsorokat, ám hazudnék, ha azt állítanám, hogy a rendezőnek minden maradéktalanul összejött. Kamaradrámáról lévén szó A bálna egyetlen helyszínen játszódik, amiben nincs semmi meglepő a központi figurát tekintve, ráadásul egy színházi adaptációról beszélünk. A cselekmény Charlie néhány napját öleli fel, ahogy a súlyosbodó egészségügyi problémák miatt próbál a lehető legtöbb időt tölteni a lányával. Igen ám, de Ellie gyűlöli nemcsak az apját, de az egész világot, iszonyú düh forrong benne egy múltbéli sérelem miatt. Charlie mégis látja benne a jóságot, az őszinteséget és hogy miért van szükségük egymásra. Kettejük kapcsolata tele van érzelmekkel, de a sebek túl mélyek ahhoz, hogy pár nap alatt beforr­janak. A főhőst személyes tragédia is gyötri, emiatt hagyta el úgy a testét, kvázi evéssel kitöltve a benne tátongó űrt. Egyetlen barátja az ápolója, Liz (Hong Chau), aki mindent megtesz a megcsömörlött, kórházi ellátást megtagadó férfinak, még végtelen étvágyához is asszisztál.

A történet fogaskerekének negyedik eleme egy hittérítő fiú, azzal a küldetéssel, hogy megadja a revelációt Charlie-nak. Ennyiből leszűrhető, hogy hiába játszódik egy helyszínen, kevés szereplővel a sztori, cseppet sem unalmas vagy eseménytelen, sőt talán túl sok szálat is mozgat egyszerre. A mellékalakok érdekesek, megvan a maguk kis története, és mintha egy láthatatlan kapocs összefonná őket. Egyikük sem csak jó vagy rossz,­ mindenkinek van csontváz a szekrényében és a megváltást keresik, a múlt hibáiból okulva. A gond ott bújik meg, hogy míg külön-külön ezek érdekes mellékvágányok, egyben nem feltétlenül érződnek koherensnek, inkább elveszik a fókuszt a lényegről. Rengeteg apróság húzódik meg a háttérben. Olyan dolgok, melyek mögé bele lehet látni egy-egy üzenetet és ez nagyon is jó húzás, mégis olyan érzésem volt, hogy Aronofsky csak azért dobál bele ennyi mindent, hogy kompenzálja műve hiányosságait. Jobb döntés lett volna, ha a komplett film Charlie és Ellie kapcsolatára koncentrál, szívesen néztem volna még a civódásaikat, a közös tanulást, és kevésbé érezném ellentmondásosnak a férfi hirtelen feltámadó apai ösztönét, mely valahol érthető, mégis szét lehet szedni a logikáját. A leginkább zavaró dolog azonban, hogy bármennyire is próbálkozik, nem tudott bevonni érzelmileg a film. Aggódtam Charlie-ért, megvolt az empátia, és a zárás katartikusnak szánt jelenete valóban szép, de Aronofsky görcsösen törekszik arra, hogy érzelmeket váltson ki. Emiatt a mű központi üzenetéül szolgáló őszinteség hamiskásnak érződik és csak a giccs marad.

A bálna három Oscar-jelölése megérdemelt, de nem csoda, hogy nincs ott sem a legjobb film, sem a legjobb forgatókönyv kategóriában. Nem azért, mert rossz, de sajnos előjött benne az Aronofsky-féle gyermekbetegség, a hatásvadászat. Helyenként indokolatlanul túl van magyarázva, mindenki sír és tolakodóan azt sugallja, hogy ha a néző nem tesz így, nincs szíve. Sok dologról szeretne szólni, mint bűnbánat, őszinteség, elszalasztott lehetőségek, személyes tragédiák, de nem minden eleme működik. Kár érte, mert karaktereiben, hangulatában és bizonyos rétegeiben erős élmény, de kicsit csendesebb, visszafogottabb, fókuszáltabb kivitelezéssel ez a bálna a világ végéig is képes lett volna elúszni.