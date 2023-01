Eckhart Tolle: Új Föld - Ráébredni életed céljára

„Ez a könyv egy felébredésre buzdító hívószó egész világunk számára… segít, hogy felhagyjunk a szenvedéssel, a múlton és a jövőn való gyötrődéssel, arra tanít, hogy éljük meg a jelent a maga teljességében.” – Oprah Winfrey

Echart Tolle sokak szerint a ma élő legjelentősebb spirituális tanító, világszerte milliókat inspirált A Most hatalma és A Most hatalma a gyakorlatban valamint az Új Föld című sikerkönyveivel. Kötelező olvasmány azoknak, akik fogékonyak a spiritualitás világára és mindazoknak, akiknek tele a hócipőjük a kínlódásokkal, hiszen Tolle művei azt ígérik, hogy befejezhetjük a szenvedést és megtalálhatjuk a tartós lelki békénk.

Kelly Noonan Gores: Heal – A gyógyító benned él

A könyv hétköznapi emberek olyan csodálatos gyógyulásait mutatja be, mely az orvostudományt is megdöbbentette. Az emberi test öngyógyító képességének titkait fedi fel, mely örökre megváltoztatja a gyógyulásról alkotott elképzeléseinket. Reményt és alternatívát nyújt mindazok számára, akik bármilyen krónikus vagy egyéb betegségekkel küzdenek. A könyvben olyan neves szakértők is megszólalnak és osztják meg tudományos kutatási eredményeiket és tapasztalataikat, mint Anthony William, Dr. Joe Dispenza, Deepak Chopra, Bernie Siegel vagy Marianne Williamson.

Gary Zukav – A lélek lakhelye

A könyv azt mutatja meg, hogyan alakul át mindennapi életünk, hogyan nyer célt és értelmet, ha az élet iránti tiszteletet, szeretetet és az együttérzést választjuk. Különleges könyv ez a szívről, a lélekről, a karmáról, a kapcsolatokról, a függőségről, a hatalomról, az intuícióról, az érzelmek elfogadásáról és tudatosításáról.

„Miért ne válasszuk a tudatosság útját, az öröm ösvényét? Miért ne utaznánk tudatosan a lélek lakhelyére – arra a helyre, ahol az energiát anyaggá változtatjuk a szándékainkkal –, és itatnánk át a világot szeretettel, hogy így élhessünk benne?

Minden út hazafelé vezet.” –- Gary Zukav



Gregg Braden – Az isteni mátrix

Gregg Braden bestselleríró a tudomány, a spiritualitás és a való világ közötti kapcsolat nemzetközileg elismert kutatója. A korábban geológus és űrtechnológiai programtervező szakember hegyi falvakat, távoli kolostorokat és elfeledett iratokat kutatott át, hogy időtlen titkaikat ötvözze a modern tudomány felfedezéseivel.

Ez a könyv azok számára íródott, akik arra vágynak, hogy felébresszék legnagyobb szenvedélyeik és legmélyebb vágyaik erejét. A tudatos teremtés 20 kulcsán keresztül megtudhatjuk, milyen módon változtathatjuk át képzeletünk csodáit életünk valóságává. A világhírű szerző 30 évi kutatómunkájának eredményét megosztva, könnyen érthető tudományos kísérletekkel, valamint a való életből származó történetekkel mutatja meg, hogy csupán a hiedelmeink jelentik személyes korlátainkat, és amit egykor hittünk, az hamarosan teljesen megváltozik!

A New York Times sikeres írója, Gregg Braden nemzetközi konferenciák és médiarendezvények népszerű vendége.

Forrás: bioenergetic.hu

Dr. Joe Dispenza – A placebo te magad légy!

Dr. Joe Dispenza nemzetközileg elismert kutató, író, tanár, tanácsadó és előadó, könyvei többnyire mindig a sikerlisták élén találhatóak. Könyvében olyan dokumentált esetet oszt meg az olvasókkal, melyek során a betegek depresszióból, ízületi gyulladásból, szívbetegségekből, sőt, akár Parkinson-kórból gyógyultak meg annak köszönhetően, hogy hittek a placebó hatásban.



Louise L. Hay – Éld az életed

Az írónő workshopokon és előadásokon keresztül tanította az embereket arra, hogyan szeressék és gyógyítsák meg önmagukat. Tanításait a gyakorlatba is áthelyezte, amikor rákot diagnosztizáltak nála. A műtét és gyógyszeres kezelés helyett egy pozitív megerősítéseken, vizualizáción, tisztító étrenden és pszichoterápián alapuló intenzív programot dolgozott ki, és hat hónap múlva teljesen kigyógyult a rákból. Tapasztalatait felhasználva íródott első könyve, az Éld az életed, amely mára már több mint ötvenmillió példányban kelt el.

Eligazítást ad a betegségeink hátterében meghúzódó berögzült tudati sémákról és lelki okokról, illetve megmutatja ezek összefüggéseit is. Az Éld az életed! bebizonyítja, hogy bármilyen gondunk- bajunk van, és bármilyen messziről induljunk is, képesek vagyunk a teljes megújulásra.