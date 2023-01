– Miközben olvastam a könyvet, éreztem, hogy folyamatosan magába szippant – mesélte Urbán Anikó. – Bárhol voltam alig vártam, hogy újra olvassak mert nagyon érdekelt a könyv szereplőinek sorsa. A Száll a kakukk fészkére cimű film kultikus, a környezetemben rengetegen ismerik. Eldöntöttem, előbb elolvasom a film alapjául szolgáló könyvet. Nem bántam meg. A történet egy elmegyógyintézetben játszódik, ahol az ápoltak és ápolók rutinszerű életét és gondolatait ismerjük meg a süket némának elkönyvelt beteg szemszögéből. A néma és kilátástalan szürkeségből azonban fellélegzést jelent a nagyszájú, szerencsejátékokat kedvelő McMurphy megjelenése, aki hamar átlátja az intézményben működő toxikus dinamikákat. Nehéz pontosan meghatározni, hogy honnantól lett görcs a gyomromban, de észrevettem, hogy egy ponton nő a feszültség bennem az olvasás közben.

Hozzátette: Kesey nagyon hitelesen ábrázolja az ápoltak és ápolók közötti egyenrangútlanságot, hisz a könyvnek önéletrajzi vonatkozása is van – a szerző veteránkórházi munkatapasztalatain alapul. Miért tartja kivételesen hátborzongatónak ezt a könyvet?

– Mert nincs diktatúra, nincs elnyomó rezsim, nincs téves politikai ideológia, csupán egy halvány (mégis vérfagyasztó) mosoly mögé bújt főnővér (aki az elmeosztály irányításáért felel). A bántalmazás azonban mégis kirajzolódik szép lassan – folytatta. – Az elmegyógyintézet új lakója, McMurphy valódi felüdülés. Egy igazi vagány, időnként bosszantó, de mégis csupaszív bajkeverő, aki hozzáállásával újra és újra kihúzza a komfortzónájából az elmegyógyintézet lakóit. Öröm volt olvasni azokat a részeket, amikor ezek a stiklik, szabályszegések megtörténnek, hisz az ápoltak egy részének valóban nem volt többre szüksége a fejlődéshez és a gyógyuláshoz. Egy jó hangulatú csíny többet adott számukra, mint egy-egy (sokszor brutális) orvosi kezelés. Úgy éreztem, hogy sok beteg számára nem gyógyszer kell, hanem a saját életük iránti felelősség felvállalása, amit csak akkor érdemes "bevállalni", ha az élet napos oldalára is emlékeztetik őket. McMurphy személyiségéből adódóan vállalta az életigenlést. Ami számomra mégis igazi inspirációt jelentett, hogy nemcsak a saját szabadságvágyát fejezte ki, hanem a körülötte lévő elnyomottak sorsával is foglalkozott - pedig igazán nem állt érdekében. Érezni lehetett, hogy nem csak az életet szereti, hanem az embereket is, ami valljuk meg egy elmegyógyintézetben talán nagyobb kihívás lehet.

Szerinte ez a könyv egyfajta zsivány ember örök leckéje arról, hogy az elnyomás elleni harc nem felesleges – életrevalósággal nem csak saját magunkért állunk ki, hanem példát mutathatunk a nálunk gyengébbeknek is. Talán nem árul el nagy titkot, hogy nincs happy end, hisz a legnagyobb forradalmárok sorsa sem szokott mindig boldog befejezést kapni. A történet végkicsengése mégsem csak tragikus, a változás visszafordíthatatlan lett az intézményben és persze az emberek lelkében is. Számára ez még nagyobb hangsúlyt adott annak, amit McMurphy képviselt – hisz, ha már mindenkit nem is lehet megmenteni, példamutatással sokak számára tudunk inspiráció lenni egy új élet felépítéséhez. Szívből ajánlja ezt a könyvet mindazoknak, akik szeretnek gondolkodni a nem fekete-fehér történeteken és szereplőkön.