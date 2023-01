A magyar kultúra napja

Szombaton Nagykanizsán a HSMK-ban 16.30-kor kezdődik az ünnepség a magyar kultúra napja alkalmából. A köszöntők után fellép a nagykanizsai vegyeskar, a Kanizsai Fiatalok Közössége és a Zalagyöngye Művészeti Műhely. A rendezvényen díjakat is átadnak.

Letenyén, a városi könyvtárban pénteken 17 órakor Magyarnak lenni címmel Kautzky Armand Jászai Mari-díjas színművész és Udvarhelyi Boglárka mutatja be ünnepi műsorát, majd a Letenyei Kultúra Mecénása díj átadója következik. Kiállítás is lesz, Petőfi a vásznon címmel a Letenyei Festők Körének tagjai mutatják be alkotásaikat.

Lendván, a Városi Színház- és Hangversenyteremben szombaton 18 órától tartják a Magyar Kultúra Napja tiszteletére szervezett nagyszabású programot, amely részeként átadják a muravidéki magyarság legrangosabb kitüntetésének számító Zala György-díjakat is. Ünnepi köszöntőt Csibi Krisztina, a Magyarság Háza igazgatója mond, műsort a pécsi Mecsek Táncegyüttes és a Tenkes zenekar ad, míg a muravidéki magyarok részérők Z. Szekeres Ilona, Setar Lucia, Pál Laura és Pál Emil működnek közre a programban.

A Honvéd Férfikar lép fel

Nagykanizsán pénteken 17 órakor a Honvéd Kaszinóban a magyar kultúra napja alkalmából ünnepi koncertet ad a Honvéd Férfikar.

Irodalmi est

Lovásziban pénteken az helyi Olajbányász Művelődési Házban 17 órától szerzői irodalmi estet tartanak a magyar kultúra napja alkalmából. A helyi nyugdíjasklub vendégeként mutatja be a zalabaksai Berkes József és a Lentiben élő Nagy M. Katalin a Kettő az egyben címmel megjelent közös verseskötetét. A szerzőkkel Vogl Mária nyugalmazott pedagógus beszélget. Gitáron közreműködik Henry Prigge.

Műsor az iskolában

Pénteken Zalakaroson a Móra Ferenc Általános Iskolában 17.30 órakor a magyar kultúra napja alkalmából tartott ünnepségen helyi művészeti csoportok lépnek fel.

Pap Gábor előadása

Pénteken Nagykanizsán 18 órakor a Halis István Városi Könyvtárban tartják a Magyar Műveltség Kincsestára Szabadegyetem soron következő rendezvényét, melyen Pap Gábor művészettörténész tart vetített képes előadást Pillanatba zárt örökkévalóság - A világ alakulása népdalainkban címmel, illetve könyvbemutatót. Közreműködik Németh Ferenc zenetanár és Nagy Zsófia, valamint díjakat is átadnak.

A Szikrák előadása

Nagykanizsán szombaton 17 órakor a Hevesi Sándor Művelődési Központban Szív rejti, lélek takarja címmel ad műsort a Szikrák Táncegyüttes.

Vince-napi pincejárás

Letenyén, a Julián-hegyen szombaton rendezi meg hagyományos Vince-napi pincejárását a helyi Szőlő- és Gyümölcstermesztők Egyesülete. A 10 órai köszöntőket követően Aigner Géza plébános megszenteli a szőlővesszőt, majd az egyesület tagjainak pincéit látogatják végig a résztvevők, ahol borkóstolók is várnak rájuk.

Mellékoltár szentelése, filmvetítés

Szepetneken, a Szent Őrzőangyalok plébániatemplomban szombaton tartják a boldog Batthyány-Strattman László herceg mellékoltár szentelését. A nagyszabású program 15.30 órakor kezdődik Az orvosok hercege című dokumentumfilm premier előtti vetítésével, amely előtt Batthyány-Schmidt Margit, a Magyar Batthyány Alapítvány elnöke mond köszöntőt, majd Batthyány Boldizsár, a boldog herceg dédunokája tart beszédet. Ezt követi dr. Imreh Károly háziorvos tanúságtétele. A 17 órakor kezdődő ünnepi szentmise főcelebránsa Fekete Szabolcs Benedek, a szombathelyi egyházmegye segédpüspöke lesz, aki egyben meg is szenteli a mellékoltárt.

Újévi koncert

Murarátkán, a művelődési házban vasárnap 14 órakor a Mura Térsége Tűzoltózenekar tartja újévi koncertjét.

Madách emlékév

Lendván, a Bánffy Központban Madách Imre születésének 200. évfordulója tiszteletére pénteken 18 órakor mutatják be azt Az ember tragédiája című dráma alapján készült animációs filmet, amelynek rendezője Jankovics Marcell volt.

Koncertek, zenés partik

Nagykanizsán, a VOKE Kodály Zoltán Művelődési Házban indítja 2023-as turnéját hazánk legnépszerűbb rockzenekara, a Tankcsapda. A péntek esti koncert előzenekara, az Alcohol 19.20 órakor, míg a Tankcsapda 20.30-kor kezd. A Cukker Művek Kávéházban pénteken 20 órától a gitáros Buzsics László és Tahin Szabolcs, valamint a nagybőgős Takács Dániel és a klarinéton játszó Sifter Dániel alkotta formáció mutatja be jazz műsorát. A Kanizsa Clubban szombaton a Zero bulizenekar játszik.