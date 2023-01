A szünet ideje alatt is ki lehet választani a kölcsönözni kívánt könyveket a https://katalogus.hivk.hu/ keresztül. A katalógusuk újdonságként mutatja a könyvtárba frissen bekerült (legyen az régebbi vagy új), valamint a meglévő régebbi dokumentum mellé bekerült új példányokat is. A nyitással egy időben visszatérnek a tavalyi évben elindult nagy sikerű könyvtári szombatok programjai is, január 21-én, szombaton 10 órakor a magyar kultúra napja tiszteletére a könyvtár szolgáltatásait bemutató kiállítás várja az érdeklődőket.