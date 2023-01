A Whiplash, a Kaliforniai álom és Az első ember direktora 32 évesen minden idők legfiatalabb Oscar-díjas rendezőjeként vonult be a történelembe, s úgy tűnt, nem tud hibázni. A Babylon is ambiciózus, érdekes és ígéretes alkotásnak tűnt, majd megjelentek az első vélemények, melyek ennek erősen ellentmondtak. Borzasztóan megosztóak mind a kritikák, mind a nézői visszajelzések, ráadásul anyagilag is hatalmas bukás a film. Tényleg ennyire félrement volna a végeredmény?

Hollywood az 1920-as években. A némafilmek virágkorukat élik, s noha a változás már dörömböl az ajtón, azért nem megy minden olyan gyorsan. A város, az álomgyár mindenesetre soha nem áll meg és végképp nem alszik, mi, nézők viszont megpróbálunk bepillantást nyerni a kulisszák mögé. A filmcsillag Jack Conrad (Brad Pitt), a feltörekvő sztáralkat Nellie (Margot Robbie), a szorgos és kreatív melós Manny (Diego Calva) és a tehetséges zenész Sidney (Jovan Adepo) mind kap egy szeletet a szórakoztatóiparnak nevezett tortából, más kérdés, milyen ízű az a sütemény.

Kerettörténetről és tényleges cselekményről nehéz beszélni, holott rengeteg dolog történik a filmben. Mégsem egységes sztorit mesél el, inkább korlenyomatot mutat be, de nem túlzás azt állítani, hogy Holly­wood egész történelmét magában foglalja. Chazelle rögtön egy szűk félórás bulijelenettel indít, mely felkészít arra, mi vár ránk a továbbiakban. Aki irtózik a testnedvektől, meztelenségtől, netán érzékeny az obszcenitásra, az futva fog menekülni. Amikor azt hinnénk, szusszanásnyi szünet következik, újabb fokozatra kapcsol a rendező, és elrepít egy forgatási napra. Párhuzamosan forgó produkciók tömkelege, egy elképesztő kaotikus szekvenciában, ahol könnyek keverednek vérrel. Ironikus, hogy egy-egy némafilmet dobhártyaszaggatóan hangos munkálatok előztek meg. Erre a kettősségre nagy figyelmet szentel Chazelle, kvázi erre épül a komplett műve, de ne szaladjunk ennyire előre. Hőseink közül talán egyedül Sidney kap kevesebb figyelmet, de érthető az ő reprezentációja és szükséges is. Jack, Nellie és Manny jóval érdekesebb figura. Talán utóbbival lehet leginkább azonosulni, ő a kíváncsi laikus, aki szívesen részt venne ebben a gigászi buliban. Sorsuk rendszeresen keresztezi a másikét, s általuk mi, nézők is átélhetjük a hollywoodi forgatagot. Azt, hogy milyen mindenki által elismert sztárnak lenni, mennyire egyszerűen fel lehet fedezni valakit a semmiből, netán mikre kell figyelni egy sikeres jelenet felvételénél.

A mondandó nem tartalmaz túl sok innovációt, de a stílus és az érem mindkét oldalának szemléltetése működik. Térjünk vissza a már említett kettősségre. Chazelle hol kényelmetlenül csendes, míg máskor az arcunkba tolja, ami a csövön kifér. Ellentmondást nem tűrően védelmezi a mozi intézményét, de azt sem rest megmutatni, hogy a csillogás mögött milyen beteges és visszataszító dolgok történnek a képmutatástól kezdve a könyörtelen erőszakig. A gond annyi, hogy az utolsó harmad túl sötét irányt vesz, mely önmagában nem probléma, csakhogy ebben a formában mindez nagyon idegennek hat. A zárás hiába szép tisztelgés, rettenetesen el van nyújtva, érződik a bő háromórás játékidő.

A színészek előtt le a kalappal, Brad Pitt, Margot Robbie és Diego Calva fantasztikus, noha tény, hogy hálás szerepet kaptak, de kétségtelenül lubickolnak benne.

Több szempontból is érthető, miért lett olyan megosztó ­Chazelle műve. Egyeseknek kaotikus, másoknak ízléstelen, sokaknak hosszú lehet, és mindegyik érvben van igazság. Lett volna mit csiszolgatni rajta, de nem tudtam nem szeretni. Tele van emlékezetes jelenetekkel, nem beszélve a zseniális zenéről. A Babylon azért érdekes látlelet, mert lelkes szerelmes levél és egyben lehangoló búcsúüzenet Hollywoodról. Arról az örökmozgó gépezetről, amely bekebelez, felemészt, és nincs tekintettel senkire, mégis megannyi csodát köszönhetünk neki. Mert az álomgyár már csak ilyen.