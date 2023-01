A község polgármestere, Kaj István szerint többek közt azért is van sikere a rendezvénynek, mert bár egyre kevesebben tartanak otthon disznót, ám a nosztalgia még él az emberekben iránta. Ugyanígy vonzó a gasztronómia faktor is, vágynak a házias ízek kóstolására, amire ezen a rendezvényen van is lehetőség. Az érdeklődőket húsoskáposztával és a kolbásztöltő versenyen részt vevő csapatok által készített sült húsos kolbásszal kínálták.

- Az élelmiszerbiztonság napjaink egyik fontos kérdése – mondta a polgármester. – Amit itt kínálunk, az nemcsak minőségi, de követhető eredetű étel is, hiszen egy bucsutai családi gazdálkodótól vettük a disznókat, a feldolgozás menetét pedig bárki végigkövethette.

Kaj István azt is hozzátette: a disznóvágás során kapott húsmennyiség egy részét kemencében kisütik, s a község későbbi rendezvényeire teszik el. A program egyik legérdekesebb eseménye a kolbásztöltő verseny volt, amelynek résztvevői helyből, valamint a környező településekről érkeztek. Az Edericsi Kolbászolók vezetője, Menyhárt László szerint a húsos kolbász minősége három tényezőn, a hús-zsír arányon, a fűszerezésen, illetve a töltés folyamatán múlik.

- A disznóvágásból származó combhoz és lapockához 80-20 vagy 70-30 százalékos arányban keverjük hozzá a zsírszalonnát, s azt ledaráljuk – magyarázta Menyhárt László. – A fűszerezéshez alapból sót, borsot, pirospaprikát, fokhagymát és köményt használunk, de ízlés szerint mást is tehetünk bele, a variációk lehetősége számtalan. Aki szereti, az bátran használhat csípős paprikát is, attól csak jobb lesz a kolbászunk. A töltésnél arra kell ügyelni, hogy ne legyen levegős, mert úgy könnyen megromlik az étel, vagy sütésnél akár el is robbanhat a kolbász. Egy napos pihentetést követően megfüstöljük, ehhez akár gyümölcsfát, akár akácot is használhatunk.

A program a délután folyamán kulturális bemutatókkal zárult, amely előtt Cseresnyés Péter, a térség országgyűlési képviselője mondott köszöntőt.