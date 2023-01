Az ifjú hölgy tehetségére a szombathelyi Reguly-iskolában tanítónője, Kiss Katalin figyelt fel és biztatta, érdemes a rajzzal foglalkoznia. Eleinte csak hobbiszinten, szabadidejében alkotott, hiszen mellette kitűnő úszóként a versenysportban is remekelt. Olyannyira jól szerepelt, hogy 2012-ben a hazai rendezésű Európa-bajnokságon is rajtkőre léphetett. Később viszont, tanulmányai előrehaladtával inkább az ecset mellett döntött: pályaválasztását is a művészet határozta meg, így került Grazba, a Karl Franzens egyetemre. Az évek alatt egy galériában dolgozott, ahol tovább bővíthette ismereteit. Itt tapasztalta meg a művészektől, hogy amit ők képviselnek értékes és ezt meg is fizetik az emberek. Hiába mondták neki gyakran, hogy a művészetből nem lehet megélni, ennek megcáfolására törekszik.

- Bizonyítási kényszerem nemcsak a sportban, de a művészetben is megmutatkozott – mesélte. – Egyre több és nehezebb technikával kísérleteztem és sosem voltam elégedett az eredménnyel. Körülöttem viszont mindenki csak erősített abban, hogy ne hagyjam abba. Természetesen egy művész élete a folytonos vívódáson alapul, amit reggel még úgy gondol, hogy jó, könnyen elképzelhető: estére már nem úgy mutat a vásznon. Egy nap akár többször is megerősítenem magam, hogy igenis jó az az út, amin járok. Szerintem egy iskola sem adhatja át azt a tapasztalást, amit a gyakorláson keresztül szerzünk és ez igaz lehet bármilyen szakmában is. A gyakorlatban hiszek, illetve a nagy számok törvényében. Minél több festmény készül, annál nagyobb az esély arra, hogy ezerből vagy tízezerből az egyik igazán különleges lehet.

Festményeivel, grafikáival a galéria tulajdonosának tetszését elnyerve élete első kiállítását is Grazban rendezhette meg. Azóta több kiállítása volt az osztrák városban és Szombathelyen is, ahol több helyen állandó tárlattal jelentkezik. Főleg akrillal dolgozik, mert az eléggé gyorsan szárad, bár így is egyszerre több kép készül keze alatt. Ebből is jól látszik: temperamentumos, s nem kenyere a várakozás. Folyton keresi az újat, festményein is látható, hogy mi az új technika vagy anyag, ami éppen foglalkoztatja.