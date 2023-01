Ekkor nyílik meg a könyvtár szolgáltatásait bemutató kiállítás. Bemutatják, miként alakítják könyvtári gyűjteményüket és milyen nagyságrendben teszik elérhetővé a több mint 150 éve megjelenő nagykanizsai újságokat. És azt érzékeltetik, hogy mekkora gyűjtemény van az olvasásnépszerűsítő programjukban, a www.azolo.hu-ban. Majd egy csészényi finom kávé mellett Godinek Ibolya közművelődési szakember aktuális kulturális témákkal várja a betérőket. Ezután 11 órától mesés papírszínházzal várja az alsós diákokat a könyvtáros, Buzsicsné Szabó Eszter. Most is klasszikus és kortárs meséket gyűjtött egy csokorba a papírszínházban, mely a mesehallgatásnak és mesenézésnek eddig kevésbé ismert világába repíti a gyerekeket. Majd 11.15-kor Győrfi Norbert a sakk világába kalauzolja az érdeklődőket, a Játékos ismerkedés 64 mezőn 32 figurával című interaktív előadásával. Aki kezdő vagy alap szinten szeretne megtanulni játszani, esetleg komolyabban érdekli a sakkjáték, akár egymaga vagy kisebb baráti társasággal, szeretettel várják. A napot 11.45-től Kardos Ferenc helytörténeti sétája zárja Könyvtártól könyvtárig címmel. Ha érdekli a nagykanizsai belváros története, épületei, szobrai, a séta során izgalmas sztorikat, részleteket tudhat meg róluk, s azt is, hogy a könyvtár honlapjairól – akár telefonnal is – hogyan lehet még többet olvasni, látni a városból.