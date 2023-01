Erről is szó esett pénteken a január 14-ei bemutató előtti sajtótájékoztatón. Szűcs István igazgató elárulta, az eredeti elképzelések szerint az évad ezen szakaszában a Bambi került volna a közönség elé. Aztán ősszel, az energiaválság miatt bizonytalanná váló helyzetben, amikor a színház bezárása is felvetődött, lemondtak a költségigényes produkcióról. Helyére a megrövidített évadba a Gimesi Dóra által írt, magyar népmesei alapokon nyugvó adaptációt, A mindentlátó királylányt emelték be.

A darabot a társulat 2016 novemberében már bemutatta, de most majdnem teljesen új szereposztásban lesz látható. Begónia királynét ezúttal is Szolnok Ágnes játssza. A címszereplőt, Rézi királylányt Vári Vivien alakítja, XIII. Teszetosza Henrik királyként Matola Norbertet láthatjuk, míg a 99 felsült kérő után megérkező parasztfiú, Aladár életre keltője Kassay Márton. Változatlan a stáb többi része: Halasi Dániel rendezte, a mozgást Fosztó András tanította be.

A látványterveket Grosschmied Erik készítette, a zenét Monori András szerezte.

Az eltelt hat év persze nem csak a szereposztásban hozott változást, hiszen az iskolásoknak ajánlható történet közönsége is kicserélődött, fogalmazott Halasi Dániel. A mese mondandója viszont időtálló: milyen dacok, dölyfök, elvárások, hiedelmek élnek bennünk, amikor nekiindulunk a világnak, aztán mennyire ragaszkodunk hozzájuk, és miként formálódnak át ezek a másik ember közelségére, hatására a kölcsönös szeretet érdekében, foglalta össze a rendező.