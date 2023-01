Minderről az immár több mint húsz éve működő zenekar vezetője, az énekes-basszusgitáros Böröcz Roland beszélt lapunknak. Mint mondta: a pacsai Fehér Zsolt – vagy ahogy a legtöbben ismerték, Toti – tavaly márciusban bekövetkezett halála mélyen megrendítette őket, még a zenekar feloszlása is szóba került.

– Tudtuk róla, hogy beteg, ám olyan élni akarás munkálkodott benne, ami számunkra is erőt adott – mondta egykori zenésztársáról Böröcz Roland. – Toti körülbelül nyolc évig zenélt együtt velünk, így mi is láttuk küzdelmét a gyilkos kórral, de soha nem panaszkodott, mindig arról beszélt, hogy neki is ott a helye a színpadon, velünk együtt. Ezért akárhogyan is alakul a Kocsmazaj sorsa, Fehér Zsolt örökös tagunk marad.

A zenekarvezető hozzátette, Toti halála ellenére 2022-ben sokat koncerteztek, jóval többet, mint az előző esztendőben. Egyrészt voltak előre lekötött fellépéseik, amiket kötelességüknek tekintettek megtartani, de kaptak új felkéréseket is. Toti helyét időközben Ipcsics Aladin vette át, aki korábban is volt már a Kocsmazaj dobosa. Aladin szintén kiváló zenész, csatlakozásának jelentős szerepe volt abban, hogy a (Kocsma)zaj végül nem csendesedett el.

– Már Aladinnal kezdtünk hozzá egy új dal elkészítéséhez, amit hamarosan szeretnénk is bemutatni – folytatta az énekes-basszusgitáros. – Pontosabban nem is új dalról van szó, hanem egy autentikus magyar slágerről, amit Kocsmazaj-köntösbe ültettünk át. Ilyet korábban még sosem csináltunk, ám úgy éreztük, hogy a zenekar újabb korszakát valami emlékezetes húzással kellene indítanunk. Olyan régi, közkedvelt zeneszámot választottunk ehhez, amit mindenki ismer, ugyanakkor sikerült teljesen a saját, egyéni stílusunkhoz igazítanunk.

Böröcz Roland közben a szólókarrierjét is folytatja. December 23-án jelent meg a Szeretem című új dala, amihez videoklipet is forgatott. Utóbbi Szombathelyen készült, egy zenei körökben jól ismert rendező, PZ irányításával.

– A Szeretem az eddigi szólómunkáimhoz hasonlóan egy akusztikus hangszerelésű, romantikus dal, amit a feleségemnek írtam – magyarázta a zenész. – Ő természetesen nincs nevesítve benne, s maga a szöveg is olyan érzelmekről szól, amiket bárki magáénak vallhat, ezért megjelenése óta számos olyan visszajelzést kaptam szerelmespároktól, nemcsak fiataloktól, hanem olyanoktól is, akik már évek, évtizedek óta együtt vannak, hogy úgy érzik, mintha róluk szólna.

Roli azóta már egy újabb dalon dolgozik, ez szintén megjelenik az év első felében. Érdekessége lesz, hogy egy zenész barátja, a Csörnyeföldön élő Horváth Milán működik majd közre benne. Emellett egy budapesti fellépésre is készül, január 21-én a főváros egyik legnagyobb koncerthelyszínén, a Barba Negra Red Stage színpadán mutatkozhat be.

– Szintén régi barátaim és egykori zenésztársaim, a Delta bulizenekar tagjai tartják itt koncertjüket, ők ajánlották fel, hogy felléphetek előttük – részletezte. – Egyedül fogok színpadra állni, egy szál gitárral a kezemben, ami önmagában is óriási kihívás, ráadásul ilyen nagy tömeg előtt ily’ módon még sosem szerepeltem. Izgulok is miatta egy kicsit, de már hetek óta erre a koncertre készülök. A programban saját dalokat, valamint feldolgozásokat fogok bemutatni.