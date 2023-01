RÁDIÓK

Egerszeg Rádió: 5.00 Egerszegi Mozaik (közéleti magazin) 7.00 Magyaróra 8.00 Turmix (hétvégi magazin) 12.00 Zene 14.00 A’la Carte 18.00 Egerszegi Krónika (hírmagazin) 18.10 TOP 30 (heti slágerlista) 21.00 Zene

Muravidéki Magyar Rádió: 5.45–09.00 Reggeli műsor 8.15 Biztonságunk érdekében (3. szombaton) 9.05 A hét zeneszámának választása 10.15 5 perc a szépségért 10.30 Múltunk rejtélyei (ismétlés) 11.15 Egészségügyi műsor – ETM. Az egészséges táplálkozás művészete 12.00 Déli krónika 12.15 A hét magyarnótája választása 14.15 Sok víz lefolyt már a Murán… (utolsó előtti szombaton) 14.35 Mester-Ember (utolsó szombaton) 15.00 Terepjáró 16.05 Hétvégi randevú 17.15 Alsólendvai tabló (utolsó szombaton) 18.00 Napi krónika 19.00 Magyarnóták és csárdások 20.00 Terepjáró (ismétlés) 21.05 Egészségügyi műsor – ETM. Az egészséges táplálkozás művészete (ismétlés) 21.35 Zene hajnalig

VÁROSI TELEVÍZIÓK

Zalaegerszeg: 6.00 Híradó (ismétlés) 7.00 Mesesarok (ismétlés) 7.30 Egerszegi Esték (közéleti magazin Frauenhoffer Mártával) 8.00 Mérleg (gazdasági magazin Buza Beátával) 8.30 KultúrKör (kulturális magazin Szakál Eszterrel) 9.00 Zöldövezet (magazin Vörös Nándorral) 9.30 Forgószínpad (színházi magazin) 10.00 Generációnk (magazinműsor nyugdíjasoknak) 11.30 ELEVEN Dance karácsonyi gála 13.00 Képújság 15.00 Híradó (ismétlés) 16.00 Mesesarok (ismétlés) 16.30 Egerszegi Esték (közéleti magazin Frauenhoffer Mártával) 17.00 Mérleg (gazdasági magazin Buza Beátával) 17.30 KultúrKör (kulturális magazin Szakál Eszterrel) 18.00 Zöldövezet (magazin Vörös Nándorral) 18.30 Forgószínpad (színházi magazin) 19.00 Generációnk (magazinműsor nyugdíjasoknak) 19.00 A Zalaegerszegi vegyeskar karácsonyi műsora 21.00 Híradó 22.00 Képújság

Kanizsa: 6.30 Info blokk, benne Híradó, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, időjárás 7.00 Szertár 7.30 Info blokk, benne Híradó, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, Időjárás, Üzenet 8.00 Közérdekes 8.30 Híradó 8.45 Balasport best of 2022 9.15 Erdélyi erődtemplomok (1-5. rész) 10.10 Info blokk, benne Híradó, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, időjárás 10.40 Lapozó 12.00 Best of Dombvidék 12.30 Heti Híradóink 13.45 KanizsaKult 14.15 Kommentár nélkül 14.40 Kibeszélő (közéleti beszélgetés) 15.10 Napi Kanizsa 15.35 Közérdekes 16.05 Szertár 16.35 Lapozó 18.00 Hét nap Kanizsa (heti hírösszefoglaló) 18.30 Újház 2. rész 19.00 Egy falat kenyér és egy csipetnyi szó: Császár Előd 19.30 Hét nap Kanizsa (heti hírösszefoglaló) 20.00 Egy nap a világ 20.30 Őseink (ismétlés) 22.00 Hét nap Kanizsa (heti hírösszefoglaló) 22.30 Lapozó 0.00 Hét nap Kanizsa (heti hírösszefoglaló) 0.30 Újház 2. rész 1.00 Egy falat kenyér és egy csipetnyi szó: Császár Előd 1.30 Hét nap Kanizsa (heti hírösszefoglaló) 2.00 Egy nap a világ 2.30 Őseink (ismétlés) 4.00 Hét nap Kanizsa (heti hírösszefoglaló) 4.30 Lapozó

Keszthely: 6.00 SzínpadON (Savaria Filmfesztivál) 6.36 Spiritusz (Savaria Filmfesztivál) 6.53 Rigmus (gyermekműsor) 6.55 Véleményem szerint 7.00 Híradó 7.15 Máskép/p (életvezetési magazin) 7.45 Balasport 2022 (sportmagazin) 8.15 A birtok nem a tiéd (Savaria Filmfesztivál) 8.38 Orrvérzésig (Savaria Filmfesztivál) 8.47 Sós, édes (Savaria Filmfesztivál) 9.00 SzínpadON (Savaria Filmfesztivál) 9.36 Spiritusz (Savaria Filmfesztivál) 9.53 Rigmus (gyermekműsor) 9.55 Véleményem szerint 10.00 Híradó 10.15 Máskép/p (életvezetési magazin) 10.45 Balasport 2022 (sportmagazin) 11.15 A birtok nem a tiéd (Savaria Filmfesztivál) 11.38 Orrvérzésig (Savaria Filmfesztivál) 11.47 Sós, édes (Savaria Filmfesztivál) 12.00 Képújság 18.00 Utam a pofonok földjén (Savaria Filmfesztivál) 19.12 Vajdasági örökségünk (Göcsej film) 19.49 A templomfestő (Savaria Filmfesztivál) 20.00 Objektív (közéleti magazin) 20.30 Határtalan (nemzetiségi magazin) 21.00 Utam a pofonok földjén (Savaria Filmfesztivál) 22.12 Vajdasági örökségünk (Göcsej film) 22.49 A templomfestő (Savaria Filmfesztivál) 23.00 Objektív (közéleti magazin) 23.30 Határtalan (nemzetiségi magazin) 0.00 Képújság

Hévíz: Képújság, hírek, információk, közlemények, hirdetések

Lenti: Képújság, benne: hírek, információk, közlemények, friss hirdetések

Kerka Régió TV az összefogás televíziója (Páka, Csömödér, Iklódbördőce, Ortaháza, Kissziget, Zebecke, Mikekarácsonyfa, Nova, Lovászi, Tormafölde, Kerkateskánd, Tornyiszentmiklós, Dobri, Csesztreg, Rédics, Külsősárd, Belsősárd, Resznek, Baglad, Zalabaksa, Kerkabarabás, Pórszombat, Szilvágy, Kálócfa, Kozmadombja településeken): Képújság: közérdekű közlemények, önkormányzati információk, programok, hirdetések