RÁDIÓK

Egerszeg Rádió: 5.00 Magyaróra 6.00 Vekker – Ébredj Velünk! 10.00 A'la Carte 14.00 Helló Egerszeg 18.00 Egerszegi Krónika 18.10 Like 19.00 Retro Műhely 20.00 Zene

Muravidéki Magyar Rádió: 5.45–9.00 Reggeli műsor 9.30 Tudakozó 10.15 Nyelvművelő 11.05 Aktuális 12.00 Déli krónika 14.15 Tudakozó 15.00 Terepjáró 16.05 Kívánságműsor 17.05 Aktuális (ismétlés) 18.00 Napi krónika 18.15 Lemezmúzeum 19.00 Magyarnóták és csárdások 20.00 Terepjáró (ismétlés) 21.00 A kertész válaszol / Spiritus / Tulipános láda / A művészet rövid története (ismétlés) 21.30 Zene hajnalig

VÁROSI TELEVÍZIÓK

Zalaegerszeg: 5.00 Híradó, félóránként 9.00 Egerszegi Esték 9.30 Zöldövezet 10.00 Híradó 10.30 Képújság 17.30 Zalai Krónika 17.45 Kortalan torna 18.00 Híradó 18.20 Esti mese 18.30 Diagnózis 19.00 Híradó 19.20 Esti mese 19.30 Generációnk 20.00 Híradó 20.20 Esti mese 20.30 Diagnózis 21.00 Dokumentum műhely: Szikla – Lángok ölelésében 22.00 Híradó 22.30 Képújság

Kanizsa: 6.30 Info blokk, benne Híradó, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, időjárás 7.00 KanizsaKult 7.30 Info blokk, benne Híradó, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, Időjárás, Üzenet 8.00 Best of Dombvidék 8.30 Híradó 8.45 Aktuális Hargita 9.15 Gárdonyi 100 (ismétlés) 9.45 Info blokk, benne Híradó, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, időjárás 10.15 Lapozó 12.00 KanizsaKult 12.30 Best of Dombvidék 13.00 Aktuális Hargita 13.30 Gárdonyi 100 (ismétlés) 14.00 Lapozó 18.00 Info blokk, benne Híradó, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, időjárás 18.30 Kibeszélő 19.00 Info blokk, benne Híradó, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, Időjárás, Üzenet 19.30 KanizsaKult 20.00 Híradó 20.15 Generációk 20.45 Gárdonyi 100 (ismétlés) 21.25 Info blokk, benne Híradó, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, időjárás 21.55 Lapozó 0.00 Info blokk, benne Híradó, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, időjárás 0.30 Kibeszélő 1.00 Info blokk, benne Híradó, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, Időjárás, Üzenet 1.30 KanizsaKult 2.00 Híradó 2.15 Generációk 2.45 Gárdonyi 100 (ismétlés) 3.25 Info blokk, benne Híradó, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, időjárás 3.55 Lapozó

Keszthely: 6.00 Szignatúra (ismétlés) 6.30 Kukkantó 6.54 Véleményem szerint 7.00 Híradó 7.15 MMA portré: Katona Katalin – A teljesség felé 8.37 Tizenötezer lépés 8.50 Eső 8.53 Forr 8.55 Sodrásban 9.00 Szignatúra (ismétlés) 9.30 Kukkantó 9.54 Véleményem szerint 10.00 Híradó 10.15 MMA portré: Katona Katalin – A teljesség felé 11.37 Tizenötezer lépés 11.50 Eső 11.53 Forr 11.55 Sodrásban 12.00 Képújság 18.00 Kukkantó 18.24 Zalai krónika 18.39 Közeleg a tél 18.48 Ready Romance 19.00 Híradó 19.15 Mire vágyik a nő? 19.45 Keszthelyi Szemmel 20.15 Érd gyomrában 20.21 A szomszéd vár 20.53 Védtelen 20.56 Ember az embertelenségben 21.00 Kukkantó 21.24 Zalai krónika 21.39 Közeleg a tél 21.48 Ready Romance 22.00 Híradó 22.15 Mire vágyik a nő? 22.45 Keszthelyi Szemmel 23.15 Érd gyomrában 23.21 A szomszéd vár 23.53 Védtelen 23.56 Ember az embertelenségben 0.00 Képújság

Hévíz: Képújság, hírek, információk, közlemények, hirdetések

Lenti: Képújság, benne: hírek, információk, közlemények, friss hirdetések

Kerka Régió TV: az összefogás televíziója (Páka, Csömödér, Iklódbördőce, Ortaháza, Kissziget, Zebecke, Mikekarácsonyfa, Nova, Lovászi, Tormafölde, Kerkateskánd, Tornyiszentmiklós, Dobri, Csesztreg, Rédics, Külsősárd, Belsősárd, Resznek, Baglad, Zalabaksa, Kerkabarabás, Pórszombat, Szilvágy, Kálócfa, Kozmadombja településeken): Képújság: közérdekű közlemények, önkormányzati információk, programok, hirdetések 19.00 A 2023. január 3-i, keddi műsor ismétlése: Falukarácsony Lovásziban – Falukarácsony Csesztregen – Tollfosztás a csömödéri Cserta-menti Nyugdíjas Klubban – Képújság: közérdekű közlemények, önkormányzati információk, programok, hirdetések