RÁDIÓ

Egerszeg Rádió: 5.00 Magyaróra 6.00 Vekker – Ébredj Velünk! (az Egerszeg Rádió reggeli műsora Gáspár Zsolttal és Mihály Lucával) 10.00 A'la Carte (üzenetek és jó zenék Csuka Jenniferrel) 14.00 Helló Egerszeg (hasznos információk, érdekességek sok-sok slágerrel és Németh Mikivel) 18.00 Egerszegi Krónika (hírmagazin) 18.10 Like (csak zene – szöveg néllkül) 19.00 Lelátó (sportmagazin Jóna Istvánnal) 20.00 Zene

Muravidéki Magyar Rádió: 5.30–9.00 Reggeli műsor 7.20 Mezőgazdasági szaktanácsadás 9.30 Apróhirdetés 10.15 Heti programajánló 11.05 Térerő 12.00 Déli krónika 14.05 Kívánságműsor 15.00 Terepjáró 16.15 Sporthétfő 18.00 Napi krónika 18.20 Gin Tonic 19.00 Magyarnóták és csárdások 20.00 Terepjáró (ismétlés) 21.00 Sporthétfő (ismétlés) 21.30 Zene hajnalig

VÁROSI TELEVÍZIÓK

Zalaegerszeg: 5.00 Híradó, félóránként 9.00 KultúrKör (kulturális magazin Szakál Eszterrel) 9.30 Forgószínpad (színházi magazin) 10.00 Híradó 17.15 Képújság 17.45 Kortalan torna – Idősek is elkezdhetik (senior torna, 1. rész) 18.00 Híradó 18.20 Esti mese 18.30 Mérleg (gazdasági magazin Buza Beátával) 19.00 Híradó 19.20 Esti mese 19.30 Zöldövezet (magazin Vörös Nándorral) 20.00 Híradó 20.20 Esti mese 20.30 Mérleg (gazdasági magazin Buza Beátával) 21.00 Híradó 21.30 Képújság

Kanizsa: 6.30 Visszatekintő 2022 – december 7.00 Mise – Istentisztelet 8.00 Karácsonyi Zenélő Kanizsa – Kanizsai Fiatalok Közössége 8.30 Visszatekintő 2022 – december 9.00 Kibeszélő – Szilveszteri különkiadás (ismétlés) 9.30 Sztárportré 10.00 Antarktisz – Megérkezés 10.30 Visszatekintő 2022 – december 11.00 Lapozó 12.00 Visszatekintő 2022 – december 12.30 Kibeszélő – Szilveszteri különkiadás (ismétlés) 13.00 Karácsonyi Zenélő Kanizsa – Kanizsai Fiatalok Közössége 13.30 Sztárportré 14.00 Antarktisz – Megérkezés 14.30 Lapozó 18.00 Info blokk, benne Híradó, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, időjárás 18.30 Best of Dombvidék 19.00 Info blokk, benne Híradó, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, Időjárás, Üzenet 19.30 Szertár 20.00 Híradó 20.15 Zenélő Kanizsa – Póka Egon emlékkoncert 20.45 Az összeomlás szélén, avagy hogyan kerüljük el a katasztrófát 22.15 Info blokk, benne Híradó, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, időjárás 22.45 Lapozó 0.00 Info blokk, benne Híradó, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, időjárás 0.30 Best of Dombvidék 1.00 Info blokk, benne Híradó, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, Időjárás, Üzenet 1.30 Szertár 2.00 Híradó 2.15 Zenélő Kanizsa – Póka Egon emlékkoncert 2.45 Az összeomlás szélén, avagy hogyan kerüljük el a katasztrófát 4.15 Info blokk, benne Híradó, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, időjárás 4.45 Lapozó

Keszthely: 6.00 Szignatúra (kulturális magazin, ismétlés) 6.30 Objektív (közéleti magazin, ismétlés) 7.00 A levegő versenyparipái 7.26 Ready Romance (Göcsej film) 7.37 A hetedik (Savaria Filmfesztivál) 8.28 Lépteink (Savaria Filmfesztivál) 8.30 Keszthelyi Szemmel (közéleti magazin) 9.00 Szignatúra (kulturális magazin, ismétlés) 9.30 Objektív (közéleti magazin, ismétlés) 10.00 A levegő versenyparipái 10.26 Ready Romance (Göcsej film) 10.37 A hetedik (Savaria Filmfesztivál) 11.28 Lépteink (Savaria Filmfesztivál) 11.30 Keszthelyi Szemmel (közéleti magazin) 12.00 Képújság 18.00 Vajtó és a világ: Héreg 18.51 Deus Ex Machina (Savaria Filmfesztivál) 19.00 Híradó 19.15 Keszthelyi Szemmel (közéleti magazin) 19.45 MMA portré: Erdélyi Zsuzsanna – Köszönöm az akaratot 20.37 Alien vs snack (Savaria Filmfesztivál) 20.40 Mi az a dzsembori (Savaria Filmfesztivál) 20.45 Visegrád 2018 (Savaria Filmfesztivál) 21.00 Vajtó és a világ: Héreg 21.51 Deus Ex Machina (Savaria Filmfesztivál) 22.00 Híradó 22.15 Keszthelyi Szemmel (közéleti magazin) 22.45 MMA portré: Erdélyi Zsuzsanna – Köszönöm az akaratot 23.37 Alien vs snack (Savaria Filmfesztivál) 23.40 Mi az a dzsembori (Savaria Filmfesztivál) 23.45 Visegrád 2018 (Savaria Filmfesztivál) 0.00 Képújság

Hévíz: Képújság, hírek, információk, közlemények, hirdetések

Lenti: Képújság, benne: hírek, információk, közlemények, friss hirdetések

Kerka Régió TV az összefogás televíziója (Páka, Csömödér, Iklódbördőce, Ortaháza, Kissziget, Zebecke, Mikekarácsonyfa, Nova, Lovászi, Tormafölde, Kerkateskánd, Tornyiszentmiklós, Dobri, Csesztreg, Rédics, Külsősárd, Belsősárd, Resznek, Baglad, Zalabaksa, Kerkabarabás, Pórszombat, Szilvágy, Kálócfa, Kozmadombja településeken): Képújság: közérdekű közlemények, önkormányzati információk, programok, hirdetések