E gondolatok jegyében tette a dolgát a Zalai Magyar Nemzeti Szövetség és a Rákóczi Szövetség Zalaegerszegi Szervezete az elmúlt hetekben és hónapokban, amikor igyekezett a múltat tisztelő és szerető honfitársainkkal együtt emlékezni és emlékeztetni hőseinkre és hősi cselekedeteikre.

Az egyesületek képviselői jelen voltak még szeptemberben Béri Balogh Ádám, Rákóczi leghűségesebb brigadérosa (tábornoka) utolsó, kölesdi győzelmére is utaló emlékművének avatásán Szekszárdon, majd az 1706. november 6–7-i győrvári győztes csata 318.évfordulójára rendezett ünnepségen is.

Forrás: ZMNSZ

A világhírű költő és hadvezér, Zrínyi Miklós emléke előtt legközelebb november 18-án Zalaegerszegen tisztelegtek, majd Csáktornya, valamint halálának helyszíne, Kursanec következett. A sorozatot november 24-én Zrínyi-szimpózium zárta Murakeresztúron, horvát és magyar kutatók, történészek, hadtörténészek előadásaival.

A rendezvényhez kadétavatás is tartozott, melyhez kapcsolódva dr. Padányi József vezérőrnagy, egyetemi docens, Zrínyi-kutató mutatta be a néhai hadvezér kardjának élethű másolatát. A fegyver az avatáson is fontos szerephez jutott: az arra méltó, kiválasztott diákok kezüket a kardra téve mondták el az esküt.

Forrás: ZMNSZ

A Zrínyi-kadétok egyébként Zalaegerszegen sem ismeretlenek, hiszen minden évben jelen vannak a két egyesület legnagyobb ünnepségein, amikor júliusban a pozsonyi csata emlékét idézik, valamint november közepén, a Zrínyi Miklós előtt tisztelgő programon.

Az egész napos murakeresztúri programot koszorúzás zárta le, a törökök által 1664-ben felrobbantott Zrínyi-Újvár területén található emlékműnél. A Zalai Magyar Nemzeti Szövetség, valamint a Rákóczi Szövetség Zalaegerszegi Szervezetének koszorúját két Zrínyi-gárdista segítségével Paál István elnök, illetve Badacsonyi Lajos egyesületi tag helyezte el itt.