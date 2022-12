Ez utóbbit eredetileg a városkörponti parkban tervezték megrendezni, ám a hideg időjárásra való tekintettel mégis a Salla Művelődési Központ és Könyvtár színháztermébe várták az érdeklődőket. Köszöntőt Gyarmati Antal polgármester mondott, aki többek közt arra is felhívta a figyelmet, hogy a karácsony nem mindannyiunk számára az év egyik fénypontja.

- Vannak embertársaink, akiknek kifejezetten nehéz ilyenkor, akiknek nincs hova menniük ünnepelni, akik magányosak, és ez a tény ilyenkor különösen fájdalmas számukra. A karácsony arról is szól, hogy figyelünk egymásra, s attól válhat jobb élménnyé, ha segítünk egymáson – fogalmazta meg Gyarmati Antal, majd arról beszélt, apró jó cselekedettel is meg tudjuk változtatni ezt az érzést. Ha segítünk a házimunkában annak, akinek sok gondot okoz, vagy megpróbálunk felvidítani valakit, aki rosszul érzi magát, esetleg megváltjuk őket a magánytól azzal, ha meghívjuk őket magunkhoz. Önmagában az is gesztusértékű cselekedet, ha megértőbben fordulunk feléjük, vagy kedvesek vagyunk egy idegennel, akivel összehoz a sorsunk.

A köszöntőt követően helyi szereplők – az Ezüstlile Néptánccsoport, a Ciklámen kórus, a Tornyos Táncklub zalalövői csoportjai és az idén újraindult akrobatikus rock and roll táncosok, valamint az énekes Szépligeti-Csávás Dóri – adtak műsort. Ezzel párhuzamosan a civil szervezetek frissítőkkel, forralt borral, meleg teával és punccsal kínálták az intézménybe betérőket.