A majd’ 250 oldalas kiadvány elején Papp Péter búcsúja olvasható a hajdani szerkesztőtárstól, Pelcz Istvántól, aki idén áprilisban hunyt el. A szubjektív nekrológban az is szerepel: „Pista barátunk váratlan halála pótolhatatlan űrt hagyott maga után. És most nem csak a szerkesztési munkára gondolok, hanem a kötetlen baráti vacsorákra, társasági összejövetelekre, ahol szintén Te voltál a hangulatfelelős”. S az emlékezések sora folytatódik a kiadványban, mások mellett olvashatók lánya, Pelcz Kata, Cséby Géza irodalomtörténész és Müller Róbert nyugalmazott múzeumigazgató szívbe markoló sorai is.

A kötetbemutató esten Papp Péter beszélgetőtára Müller Róbert volt, aki számtalan anekdotával egészítette ki a kalendáriumban szereplő témákat, írásokat, amelyek között az érdeklődők olvashatnak például Castelli Árpádról és a Kis-Balaton lecsapolásáról, Gyenesdiás kulturális életéről, a keszthelyi Munkácsy utcában lévő két villa történetéről, illetve a Balaton legnagyobb vitorlás hajójáról, a Phoenix gályáról is.

A Nyugat-balatoni kalendárium Kitekintő részében ezúttal Nagykanizsát ismerheti meg közelebbről az olvasó, Kardos Ferenc szerkesztésében. Az összeállítás történeti érdekességeket és irodalmi válogatást is tartalmaz, Nagy Antal Géza írásából pedig az is kiderül, egy 1822-es nagykanizsai várostérkép másolata alapján tökéletesen rekonstruálható Csokonai Az özvegy Karnyóné című művének színhelye.

A filmvetítéssel gazdagított bemutató után Papp Péter azt mondta lapunknak: a kezdetektől az volt a céljuk szerkesztőtársával, hogy e térség megyehatároktól független értékeit felkarolják, bemutassák s megismertessék az olvasókkal azért, hogy „az itt élő embereknek is

tudjunk valamit mutatni, az ide jövők pedig pontosabb képet kapjanak rólunk”.

– Olyan emberi értékek vannak, amelyek emlékét meg kell őriznünk – szögezte le a kötet szerkesztője, példaként hozva a 2023-as kalendáriumból a dr. Büchler Sándor hajdani főrabbiról szóló írást. Ebből az is kiderül: amikor Keszthelyen sorba állították s terelték a vasútállomás felé a zsidókat, akkor ő – bár mentesítést kapott, tehát nem vitték volna el – a menet élére állt, vállalva az elhurcoltak sorsát, s végül 1944 júliusában Auschwitz-Birkenauban gyilkolták meg a nácik.

A kiadvány – akárcsak a korábbiak – Balatongyöröktől Balatonmáriáig, Zalacsánytól Reziig, Karmacsig mutatja be a múlt s a jelen értékeit, hajdani és mai történéseit, fontos személyiségeit vagy épp a természet értékeit.