Díszgalambok és kisállatok kiállítása

Zalaegerszegen díszgalambok és kisállatok háromnapos kiállítása kezdődik pénteken 14 órakor a Keresztury VMK-ban, ahol Dunántúl galambtenyésztői szakmai zsűri előtt mutatják be tenyészállományukat. A rendezvényen a közönség is megismerheti a díszgalambok különböző fajtáit, ugyanis félszáznál több tenyésztő sorakozik fel Zala, Vas, Veszprém és Győr-Moson-Sopron megyéből. A szépséges galambok mellett különleges nyulak és díszbaromfik is láthatók lesznek, közel száz fajtát mutatnak be a vasárnap 16 óráig látogatható rendezvényen. Szombaton délután kézműves játszóház és vásár fogadja az érdeklődőket.

Kutyakarácsony

Zalaegerszegen a Bogáncs állatmenhelyen december 17-én, szombaton 10 órától várják az érdeklődőket a kutyakarácsonyra. Örömmel fogadnak minden adományt, különösen csirkementes száraz tápot vagy más finom falatokat. Délután 17 órától pedig a futballstadion melletti Ostoros Károly Sportcsarnokban kezdődik a menhehely javára meghirdetett karácsonyi adománygyűjtő zumba Marcelóval.

Tánc, több műfajban

Zalaegerszegen az Art moziban december 17-én, szombaton 17 órakor kezdődik az Albatrosz Tánc Sport Egyesület karácsonyi gálaműsora.

Zalaegerszegen az Art moziban december 18-án, vasárnap 18 órakor kezdődik Motion Dance Center karácsonyi táncgálaestje

Zalaegerszegen a Hevesi Sándor Színházban december 18-án, vasárnap 19 órakor kezdődik a 65 éves Zala Táncegyüttes jubileumi gálaműsora.

Karácsonyi hangverseny

Zalaegerszegen a Városi Hangverseny- és Kiállítóteremben december 17-én, szombaton 19 órakor kezdődik a Zalaegerszegi Városi Fúvószenekar karácsonyi hangversenye.

Adventi programok

Zalalövőn, a Szent László-plébániatemplomban szombaton 17 órakor családi és ifjúsági misét tartanak advent alkalmából, majd azt követően a városközponti parkban helyi civil szervezetek frissítővel, teával, punccsal, forralt borral várják az ünnepre készülőket. 18 órakor Gyarmati Antal polgármester mond köszöntőt, amit kulturális műsor követ. Vasárnap 16.30-kor a templom mellett felállított betlehemnél dr. Székely János megyés püspök gyújtja meg az adventi koszorú negyedik gyertyáját. Műsort a Szent Veronika Kórus ad.

Falukarácsonyi ünnepségek

Zalatárnokon, az egykori óvoda épülete előtt szombaton 13 órakor a település lakói közösen díszítik fel a falu karácsonyfáját. Csörnyeföldön ugyancsak szombaton falukarácsonyi ünnepséget tartanak. 15 órakor a faluházban a muraszemenyei óvodások és iskolások lépnek fel, míg 16.15 órától a Happy Singers Kórus mutatja be műsorát a templomban. Kustánszegen, a faluházban szombaton 17 órától tartanak karácsonyváró programot. Köszöntőt Bécs Tiborné polgármester mond, a zenéről Takács Krisztián gondoskodik. Pusztaszentlászlón, az evangélikus gyülekezeti házban szombaton 14 órától adventi szeretetvendégség várja az érdeklődőket.

Koncertek, zenés programok

Zalaegerszegen, a VMK Cafféban szombaton 21 órakor a Shabby Blues Band tartja lemezbemutató koncertjét. Nagykanizsán, a Cserebogár Bárban pénteken 20 órától a Büdös Bogarak jazz trió zenél. Zalalövőn, a Salla Művelődési Központ és Könyvtárban szombaton a Fáraó bulizenekar és Krisz Rudi szórakoztatja a közönséget.

Karácsonyi koncert

E héten pénteken tartja első karácsonyi koncertjét a Trilla Kamarakórus. A zenés rendezvényre a Lenti Arany János Általános Iskolában kerül sor 18 órai kezdettel. A műsort vendégelőadók is színesítik, közreműködik az iskola énekkara, illetve a Junior Príma-díjas Gubinecz Ákos népdalénekes, Paál Adrián, Böröcz Roli és zenésztársa, Zelkó Tivadar.

Kirakodó vásár

Szombaton Rédicsen 15 órától a helyi kisboltnál tartanak karácsonyi kézműves kirakodó vásárt. Emellett a lenti városi könyvtárral közös szervezésében a kézműves sarokban karácsonyfa díszítés, karácsonyi kvíz is várja az érdeklődőket, majd 15.30-kor az óvodások adnak műsort.

Karácsonyváró műsor

Szombaton Ortaházán a kultúrházban 17 órakor kezdődik a karácsonyváró műsor. Fellépnek a pákai iskolások betlehemes játékkal, és a pákai templom kórusa.

Adventi ünnepség

Szentgyörgyvölgyön vasárnap 16 órától tartanak adventi ünnepséget, a nemesnépi színjátszók betlehemes játékot adnak elő, majd meggyújtják a negyedik adventi gyertyát. A szervezők vendéglátással is készülnek, szívesen fogadják erre a süteményeket.

Vasárnap Lentiben a bárszentmihályfai városrészben a fűzsátornál 14 órától tartanak adventi ünnepséget gyertyagyújtással és kulturális műsorral. Köszöntőt mond Horváth László polgármester.

Termelői vásár

Nován vasárnap tartják meg az elmúlt héten elmaradt adventi termelői vásárt 13 órától az önkormányzati hivatal előtti parkolóban.

Jótékonysági adventi koncert

Nován 16.30-kor a római katolikus templomban jótékonysági adventi koncert lesz, a bevételt a zalatárnoki templom felújítására ajánlják fel. Fellép a gellénházi Szent István-plébánia kórusa, Baki Florentin, Tóth-Tamás László és Nagy Tamás helyi plébános. A koncert előtt 16 órakor gyújták meg a negyedik gyertyát a község adventi koszorúján.

Karácsonyi ünnepség

Vasárnap Márokföldön 18 órakor kezdődik a karácsonyi ünnepség a faluházban.

Vasárnap Lovásziban az Olajbányász Művelődési Házban 14 órától tartják a falukarácsonyt az önkormányzat és a Kerka-völgye Baráti Kör Egyesület szervezésében. A szervezők vendéglátással is készülnek, szívesen fogadják erre a süteményeket.

Túra

Vasárnap rendezik meg a hagyomány újév köszöntő, óévet búcsúztató koccintós túrát a magyar-szlovén határ mentén. A résztvevőket Zsitkócra várják, onnan indul a túra 11.30 órakor a riganyóci kilátóhoz és a végén a magyar oldalon érkeznek meg a Hetés Barátság Parkba várhatóan 13.30-ra.

Vasárnap tartják a hagyományos Barátság-túrát Lendvahegyen a lenti Mocorgók Egyesület és a határ túli partnerek szervezésében. A túrázók 15 órakor indulnak a lendvai színháztól. A szervezők felhívták a figyelmet, hogy téli túrafelszereléssel és elemlámpával induljanak el a résztvevők. A hegybejárás végén a lendvahegyi faluotthonban mulatság lesz.