A kolozsvári származású, Zalaegerszegen élő alkotó szívesen kitekint a világba, több alkotócsoport tagja a Felvidéken, Szlovéniában, Horvátországban. Régi ismertség révén jutott el az Ajka melletti Magyarpolányba; a település jelentős grafikai és szobrászművésztelepek színhelye. Magyarpolány önkormányzata a Veszprém Megyei Közgyűlés anyagi támogatásával 2003-ban hozta létre a Magyarpolányi Alkotóházat az addig már tájházként is működő műemlék épületegyüttesben.

A régi funkciójú épületek mellett kialakítottak egy műhelyházat egy festő- és egy grafikai műhellyel, a régi pajta felépítésével egy pajtagalériát, illetve kerámia- és kovácsműhelyt. Az Ajkai Grafikai Műhely 2003 óta a nyári nemzetközi művésztelepeit is ezen a helyszínen rendezi Csabai Tibor grafikusművész vezetésével. 2015-ben új elemként jelent meg a fa- és bronzöntőszobrászat Diénes Attila Munkácsy-díjas, Erdélyből áttelepült szobrászművész kezdeményezésére. Mindezt az tette lehetővé, hogy az alkotóház közelében mód nyílt egy bronzöntödében a viaszveszejtéses bronzöntésre, tájékoztat a település honlapja. Idén nyolcadszor rendezték meg a nemzetközi szobrásztábort. A művésztelepek munkáját több helyen mutatták már be, így Budapesten (MAMÜ Galéria), Kassán, a MAJel Figuratif Galériában, Veszprémben, Ajkán, Csíkszeredán, Marosvásárhelyen.

Az Ősanya című alkotás

Forrás: Zalai Hírlap



A negyedszázados Passió-­játékáról ismert, Európa Nostra-díjas Magyarpolány tehát egészen egyedülálló az országban, mivel kettő művésztelepet tudhat magáénak. A magyarpolányi polgármester, Grőber József településfejlesztő szándéka és támogatása természetesen nélkülözhetetlen a művésztelep tartós jelenlétéhez, olvasható a Magyar Művészeti Akadémia honlapján. Ilyen környezetben alkothatott tehát mind a két művésztelepen évek óta Nemes László, aki a szoborpark megnyitóján méltatta ezt az kulturális összefogást.



– A kezdetek óta résztvevője vagyok a szobrász művésztelepnek, ami nagy megtiszteltetés számomra – felelte érdeklődésünkre a zalaegerszegi képzőművész. – Mindig próbálunk megújulni, nemrég például talált tárgyakat, darabokat hegesztettünk össze, készítettünk új kompozíciókat. A helyi önkormányzat nagyon elkötelezett a művészetek iránt, így jött létre a szoborpark. Nagyon összetartó társasággá, mondhatni barátokká váltunk az elmúlt években. Igényes, őszinte és dolgos csapat jött össze. A szobrászat más technológiát kíván, mint a festészet. Az agyagvázlattól kezdve végigkísérjük a folyamatot a viaszveszejtéses bronzöntésig. Tíz napig reggeltől estig munkálkodunk. A szoborparkba az Ősanya című alkotásom került. Izgalmas számomra a termékenységnek, az életet adó nőnek, az anyaságnak ez az ősi formavilága. Ez a több ezer éves formavilág sokszor megújulva köszön vissza a plasztikáimban, szeretek a primitív művészetek világából és a népművészetből inspirálódni. A festészetemben jobbára filozofikusabb, elvontabb gondolatokat, témákat érintek, a szobrászatban a figurativitás érdekel. Örök érvényű igazság, hogy a szakmát, azon belül is az anatómiát, ismerni és tudni kell.