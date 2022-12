Horváth Jánosné, az Együtt Kiskanizsáért Egyesület elnöke elmondta: a könyv szakmailag, módszertanilag ma, közel száz év távlatából is megállja a helyét, hiszen a benne található alapismeretek ugyanazok. Emellett esztétikai élményt nyújt az érdeklődőknek, hiszen szövegét gazdag képanyaggal illusztrálták. Emellett az eseményen felolvasták az egykori és még ma is létező kiadó, a Szent István Társulat igazgatójának, Farkas Olivérnek a levelét, aki szerint azzal, hogy a kiskanizsaiak újranyomták a kötetet sokat tettek a ma oktatásáért is. A múzeum munkatársai és elnök asszonnyal, balról: dr. Száraz Csilla, a Thúry György Múzeum igazgatója, Horváth Jánosné és Kunics Zsuzsanna, a múzeum történész-muzeológusa.