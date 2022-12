A helyi Korhatártalan Klub szervezésében, nagy érdeklődés mellett mutatták be a művelődési házban a csesztregi gyökerekkel is rendelkező, de Budapesten élő Kovács Krisztián Hiányzó történetek című könyvét. A fiatal íróval Vogl Mária beszélgetett az esten a kötetről és alkotói hitvallásáról, valamint részletet olvasott fel a többgenerációs családregényből. A megjelenteket Király Edit, az idősklub vezetője és Bedő Róbert polgármester is köszöntötte.