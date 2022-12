Baumgartner Dubravko, a kiállításnak helyet adó intézmény igazgatója elmondta: Gábor Zoltán az egyik legnagyobb hatású muravidéki képzőművész volt, akinek munkásságáról nemcsak a tárlattal kívánnak megemlékezni, de egy monográfiával is. Ez utóbbi jövő év elejére készül el, s várhatóan még a tárlat lebontása előtt be tudják mutatni. Gábor Zoltánról Pisnjak Attila művészettörténész beszélt. Kiemelte: a lendvai kiállítás nemcsak a száz éves jubileum miatt volt időszerű, hanem ezért is, mert Gábor Zoltánnak negyven éve volt utoljára átfogó tárlata szülővárosában.

A Galéria és Múzeumban február végéig megtekinthető tárlat A magány festője címet kapta. Pisnjak Attila mindezt azzal magyarázta, hogy Gábor Zoltán munkásságában jelentős szerepet kaptak azok a tájképek és utcarészletek, amelyeken Lendvát, a város környékét jelenítette meg, s ezek leginkább a magány érzetét közvetítették. A művészettörténész a néhai képzőművészt gondolkodó emberként mutatta be, aki jelentős esszéket, tanulmányokat is jegyez, illetve levelezéseiben is fontos társadalmi kérdések merültek fel. A Gálics Istvánnal írásban folytatott eszmecseréjéből egy kiadvány is született, a Valakihez kell, hogy szóljunk – Hommage a 100 éve született Gábor Zoltánnak című kötetet szintén pénteken mutatta be a Galéria és Múzeumban a szerkesztő Király Meszelics Jutka.