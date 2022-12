Ezt Gecse Péter alpolgármester, településrészi önkormányzati képviselő fogalmazta meg a szombat esti páterdombi rendezvényen, amelyet a Szegfű utcában a mindenki karácsonyfájánál tartottak. Mint mondta, az is többéves hagyomány, hogy a Margaréta utcai házakat karácsonyi fényekbe öltöztetik, és szeretnék elérni, hogy ez követésre találjon az az egész városrészben. Szólt arról is, hogy a szomszédos Pipa-hegyen is formálódik a közösség, nemrég egyesületet alapítottak, az ünnep előtt karácsonyi díszbe öltöztettek egy fenyőfát. Arról is beszélt, hogy a Radnóti óvoda közössége évről évre kiveszi részét a páterdombi programokból, hagyományosan ők vállalják magukra a karácsonyfa feldíszítését, és fellépnek a gyermekek az ünnepi műsorban. Ebben közreműködtek a Páterdomb a Kultúráért Egyesület tagjai is. Mint Hertelendy Lajosné, a 2013-ban megalapított, jelenleg 36 tagot számláló civil szervezet elnöke kiemelte, ezzel az ünnepséggel is szeretnék közvetíteni az adventi gyertyák szimbolikus üzenetét: hit, remény, öröm, szeretet. Reményét fejezte ki, hogy ezek tulajdonságok velünk maradnak karácsony után is, és vezetik mindennapi cselekedeteinket. Minden bizonnyal ebben az is segítségükre van, hogy az egyesület tagjai hétfőnként örömtáncot tanulnak, árulta el az elnök.

A műsor után forralt borral, forró teával vendégelték meg a közönséget.

Fotós: Arany Gábor