A Canterina Kamarakórust 1992-ben alapította a zalaegerszegi Pálóczi-zeneiskola akkori magánének tanára, Dormán Tiborné. Az első tíz évben Gyenese Mariann vezette a kórust, másodkarnagy Deákné Janzsó Emília volt. 2002-től a mai napig Décsy-Paál Enikő a karnagy, aki 2018-ban kapott Zalaegerszegért-díjat. Közben egy esztendőre Geráth Diána vette át a karnagyi pálcát. A Zalaegerszegért-díjjal kitüntetett és kétszeres hangversenykórus minősítéssel büszkélkedő női énekegyüttes rendszeresen ad hangversenyeket, amelyek jelentős része jótékonysági vagy közcélú szereplés. Az elmúlt évtizedek sikere elsősorban az összetartásnak köszönhető, mondta lapunknak Enikő.

- Különlegesen jó a kapcsolat az énekkar tagjai között. Szeretném kiemelni Major Erzsébetet, a Canterina Nőikar Egyesület elnökét, kórusunk szólistáját, aki szinte a kezdetektől teljesen önzetlenül és lelkiismeretesen munkálkodik értünk. Szükség van erre a szerteágazó tevékenységre, mivel évente többször képviseljük Zalaegerszeget országos, valamint hazánkat nemzetközi zenei fesztiválokon és kulturális programokon. Egyik tagunknak, Konyecskiné Haász Beátának nagyon jó kapcsolatai vannak Olaszországban, így ennek köszönhetően többször kaptunk olasz meghívást. Emellett a zalaegerszegi önkormányzat megbízásából városi, kulturális programok örökös résztvevői, közreműködői vagyunk – sorolja Enikő.

1994-ben Goriziában a nemzetközi kórusversenyen vettek részt, valamint vendégszerepeltek Kuselban, Zalaegerszeg testvérvárosában. Felléptek Grazban, Szlovéniában, Marosvásárhelyen, ez utóbbi a Zalaegerszeg-Marosvásárhely baráti társaság meghívására történt. 2010-ben az olaszországi Penna Sant´Andrea-ban évenként rendezett Nemzetközi Folklórfesztiválra kaptak meghívást. Öt év múlva Róma belvárosában a Teatro dei Ginnasi-ban és az Accademia d'Ungheria in Roma-ban adtak egy-egy sikeres hangversenyt. 2019-ben az olaszországi Roseto város Ars Vocalis kórusának meghívására koncerteztek két alkalommal, ahol a magyar szerzők művei mellett a vendéglátóknak például Verdi Cigánykórusával kedveskedtek. A pandémia előtt még volt szerencséjük Budapesten a Mátyás templomban közreműködni egy adventi misén, majd önálló koncerten is bemutatkozhattak.

A női énekkarnak változatos a repertoárja, mindig készek a megújulásra. A tagok a munkájuk mellett, szabadidejükben próbálnak szerdánként és vállalják a fellépéseket. A kórusnak eddig öt önálló lemeze jelent meg: Canterina Kamarakórus (2018), Magyar Mária-kultusz (2000), Canterina Karácsony (2007), Canterina Ünnepek (2007) és a Canterina Advent (2018). A felvételeken vendégművészek is közreműködnek, többek közt a hévízi Musica Antiqua Együttes. 2003-ban volt Király László Missa Zalaegerszegiensis című művének ősbemutatója, amit felvétel követett a Bartók Rádióban.

- Hogy mi jellemző ránk? Kiemelném a kristálytiszta hangzást, fényes hangszínnel énekel a kórus. Dicséretes, hogy nagyon nehéz, bonyolult, idegen nyelvű darabokat is meg tudunk tanulni. A mostani jubileumi koncerten többek között Brahms és Mendelssohn-művek csendültek fel, de természetesen készülünk populárisabb, könnyedebb repertoárral is. Mindig úgy választom a darabokat, hogy ha kevésbé is ismert, mégis igényes kórusmű legyen. Általában év elején megtervezzük, amit szeretnénk megtanulni, ám sokszor közbeszólnak a felkérések, azok jellege, így aszerint készülünk. Elég nagy falat volt a jubileumi koncertünk, amire már szeptember óta próbáltunk, s ennek jegyében kétszer hívtunk össze kórustábort Keszthelyen. A műsorban egyrészt régi közönségbarát dalokból válogattunk, mellette pedig új számokat hoztunk, így lett két és fél órás a koncert. Nagy örömünkre elfogadta a meghívást Sáfár Orsolya, az Operaház magán szoprán szólistája, egykori tagunk, aki egyébként Dormán Tiborné Valika tanítványa volt. A karácsonyvárás minden évben sűrű számunkra. Énekeltünk az Egerszegi Advent programján a Dísz téren, december 15-én este Teskándon lépünk fel a templomban, 16-án a Díszteremben szerepelünk a Zalaegerszegi Szimfonikus Zenekarral közösen, akik idén kapnak Zalaegerszegért-díjat. December 22-én pedig a szimfonikusokkal együtt az Arany Bárány télikertjében lesz a karácsonyi műsorunk.