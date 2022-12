Zöld ágakkal csapkodnak, de nem tudják, miért, csak azt, hogy ezt csinálják régóta. A határjárással függ össze: az egerszegiek a középkorban húsvétkor járták végig a tulajdonviszonyokat tisztázandó a határt, vitték a gyerekeket, s egy-egy határpontnál kicsit megütögették őket ágakkal, ők emiatt emlékeztek aztán a helyszínekre később is. A cél és az ok feledésbe merült, a népinek érzett szokás megmaradt. Az egerszegi óvodások vitték be pár éve azt a II. Rákóczi Ferenc idejéből származó libertást, amit a vasútállomás közeli parkban találtak egyik sétájukon. Ma díszhelyen áll a pénzérme, ami a pályaudvaron 1945-ben történt robbanás során repülhetett a magyar történeti értékeket menekítő vagonból. És ez csupán csak két sztori abból a sokból, amit egy avatott tárlatvezetésen hallhat az ember a Göcseji Múzeumban.