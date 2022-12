A járási polgárőr koordinátorok minden évben javasolnak kitüntetésre érdemes személyeket a hozzájuk tartozó egyesületekből, majd a szövetség megyei elnöksége mérlegre teszi munkájukat és szavaz, a legtöbb voksot kapott jelöltet pedig felterjesztik a díjra az országos szövetséghez – tudtuk meg Horváth Róberttől, a Zala Megyei Polgárőr Szövetség elnökétől. Aki elárulta azt is: Farkas Vilmos kitüntetését egyhangúlag támogatták.

Farkas Vilmos alapító tagja a Besenyő és Öreghegy Polgárőr Egyesületnek, már a 2013-ban elkezdődött szervezésből is kivette részét, az egy évvel később megtörtént bejegyzéstől fogva pedig aktívan részt vesz az egyesület életében.

– Jánkahegyen lakunk a családdal, de az ma már inkább város, a friss levegő, a béke és a nyugalom érdekében vásároltuk meg 1990-ben itt, az Öreghegy központjában ezt a területet – mesélt besenyői kötődéséről a kitüntetett. – Akkoriban ez a földdarab elhanyagolt szántó volt, csak gaz termett rajta. Szőlőt telepítettünk, gyümölcsfákat ültettünk rá, illetve szorgalmasan kertészkedünk. Házat is építettünk, amit azóta is folyamatosan korszerűsítünk, már teljesen összkomfortosnak mondható. A munkák dandárját – miként a jánkahegyi háznál is – magam végeztem, bár eredeti szakmám víz- és gázszerelő, megtanultam az építkezésnél szükséges valamennyi mesterséget. Ennek hasznát kamatoztattam a közösségi tér építésénél is.

De Öreghegyen sem csupa öröm az élet, hiszen a szorgalmas gazdák nyomában itt is megjelentek a más által létrehozott értékek vámszedői, a betörők, valamint a termény- és gyümölcstolvajok. Távoltartásukra jött létre annak idején a polgárőrség, és a tagok helytállásának köszönhetően immár nyolc éve nem történt rendőri beavatkozást igénylő cselekmény az illetékességi területükön. És ez a siker nem csak a rendszeres, hivatalos járőrszolgálatoknak köszönhető.

– Sok időt töltök a hegyen, a főút a házunk előtt halad el, így ha idegen autó tűnik fel a területen, azonnal észreveszem – folytatta Farkas Vilmos. – De naponta háromszor-négyszer lemegyek a telek végéig is, ahonnét nagy területet belátok, illetve gyakran körülnézek itt, a kápolnánál, a közösségi terünkön is. Ha idegent, gyanús személyt látok, hívom a körzeti megbízott rendőrünket, akivel nagyon jó a kapcsolatunk. Amúgy tavasztól őszig dolgozom itt a hegyen, a feleségem és a gyerekeim is segítenek. Ilyenkor télen sokat olvasok, a történelmi témájú regényeket szeretem a legjobban.