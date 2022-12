A történet alapjai hasonlóak, Geppetto elveszíti fiát és képtelen feldolgozni a gyászt, ezért alkot fából egy fiút, aki életre kel. A Pinokkió névre hallgató lény megrökönyödést kelt mindenkiben, ő azonban habzsolná az életet, és mindenbe kíváncsian veti bele magát. Ez aztán olyan kalandokat eredményez, melyhez foghatókról álmodni sem mert.

A nyitószekvencia rögtön biztosít minket arról, hogy ez az adaptáció fog talán a legközelebb állni Collodi írásához. Itt egy olyan érzelmes montázst látunk, mint amivel anno a Fel! című Pixar mesében is találkozhattunk. Geppetto és fia, Carlo idilli mindennapjaiba a háború rondít bele. Hosszú évek telnek el és a gyász állandó vendég az öreg férfinél, aki végső elkeseredésében megalkotja Pinokkiót. Az ismert figurák is visszatérnek, csak más formában. Tücsök Tihamér helyett Sebestyén, a kék tündér helyett fatündér és így tovább, de nem ezen változtatások szolgáltatják Del Toro víziójának savát-borsát. Sokkal inkább az, ahogy a sztorihoz nyúl. Ez a Pinokkió nem gyerekfilm, s noha itt is visszaköszön a humor, és néha dalolásznak, az összkép jóval komorabb. A címszereplő karakter rengeteget szenved, és olyan utat jár be, ami valós értelmet ad az emberré válásnak, illetve egy újabb réteggel ruházza fel az egyébként is mély filmet. Szignifikáns szerep jut a halálnak, elmúlásnak, továbblépésnek, az élet körforgásának, miközben olyan témákról mesél, melyek közhelyesnek hathatnak, itt mégsem érződnek annak. Gondolok itt a légy önmagad ezerszer látott sémáira vagy a háború borzalmaira, ez utóbbiba például a vártnál sokkal mélyebben belemegyünk. Konkrétan a Mussolini uralma alatt álló fasiszta Olaszország elevenedik meg előttünk, egy gyermek szemén keresztül. Apropó, gyermek. Pinokkió végtelenül idegesítő tud lenni a kíváncsiságával és csökönyösségével. Mindenről tudni akar, mindent látna és átélne, ami egyszerre bájos, és piszok fárasztó. Ez a kettősség talán ebben a verzióban mutatkozik meg leginkább és járul hozzá ahhoz, hogy a főhős tapasztalatai valóban érettebbé tegyék a jellemét. A záróakkord érzelmi töltete nemkülönben csodás, a befejezés pedig végtelenül egyszerű, de tökéletesen reflektál az addig látottakra. Muszáj kiemelnem a látványt, mely páratlan. A stop motion mindig is a filmkészítés egyik legigényesebb módját jelentette, itt sincs másképp, mindezt olyan virtuóz elemekkel megspékelve, hogy újfent el lehet sütni a „miért nem lehet ezt moziban látni” rigmust.

Del Toro, Mark Gustavson rendezővel kiegészülve megalkotta az eddigi legjobb Pinokkió adaptációt, mely vizuálisan párját ritkítja és tartalmilag is maradandó élményt nyújt. Fontos témákról beszél közérthetően, mégis hitelesen és tanulságosan, s helyenként igen sötét vizekre evez. Egy olyan tanmese ez, mely nem akar illúziókat kergetni, és úgy használja a fantáziaelemeket, hogy azok belesimuljanak a cselekménybe. Mindezt egy olyan végpontba kifuttatva, ami magát az életet fonja körbe.