RÁDIÓK

Egerszeg Rádió: 5.00 Magyaróra 6.00 Vekker – Ébredj Velünk! 10.00 A'la Carte 14.00 Helló Egerszeg 18.00 Egerszegi Krónika 18.10 Like 19.00 Retro Műhely 20.00 Zene

Muravidéki Magyar Rádió: 5.45–9.00 Reggeli műsor 9.30 Tudakozó 10.15 Nyelvművelő 11.05 Aktuális 12.00 Déli krónika 14.15 Tudakozó 15.00 Terepjáró 16.05 Kívánságműsor 17.05 Aktuális (ismétlés) 18.00 Napi krónika 18.15 Lemezmúzeum 19.00 Magyarnóták és csárdások 20.00 Terepjáró (ismétlés) 21.00 A kertész válaszol / Spiritus / Tulipános láda / A művészet rövid története (ismétlés) 21.30 Zene hajnalig

VÁROSI TELEVÍZIÓK

Zalaegerszeg: 5.00 Híradó, félóránként 9.00 Egerszegi Esték 9.30 Zöldövezet 10.00 Híradó 10.30 Képújság 17.30 Zalai Krónika 17.45 Kortalan torna 18.00 Híradó 18.20 Esti mese 18.30 Kvantum 19.00 Híradó 19.20 Esti mese 19.30 Generációnk 20.00 Híradó 20.20 Esti mese 20.30 Kvantum 21.00 Dokumentum műhely: Sorsfonalak 22.00 Híradó 22.30 Képújság

Kanizsa: 06.30 Visszatekintő 07.00 Karácsony Zenélő Kanizsa: Sári Gábor műsora 07.30 Visszatekintő 08.00 Best of Kanizsakult 08.30 Kanizsai magyar légió 09.15 A Vargyas-szoros elveszett világa 10.15 Visszatekintő 10.45 Lapozó 12.00 Karácsony Zenélő Kanizsa: Sári Gábor műsora 12.30 Best of Kanizsakult 13.00 A Vargyas-szoros elveszett világa 14.00 Visszatekintő 14.30 Lapozó 18.00 Visszatekintő 18.30 Kibeszélő 19.00 Visszatekintő 19.30 Karácsonyi Zenélő Kanizsa: Bali Miklós műsora 20.00 Best of Dombvidék 20.30 Őseink 22.00 Visszatekintő 22.30 Lapozó 00.00 Visszatekintő 00.30 Kibeszélő 01.00 Visszatekintő 01.30 Karácsonyi Zenélő Kanizsa: Bali Miklós műsora 02.00 Best of Dombvidék 02.30 Őseink 04.00 Visszatekintő 04.30 Lapozó

Keszthely: 6.00 Szignatúra (ismétlés) 6.30 Kukkantó 6.54 Véleményem szerint 7.00 Piedone nyomában 7.56 MMA portré: Juhász Zoltán – Aki dudás akar lenni 8.48 Jordán Poetik Hazám 8.50 Holtidőnk 8.53 Rursus 8.55 Grindcabin 9.00 Szignatúra (ismétlés) 9.30 Kukkantó 9.54 Véleményem szerint 10.00 Piedone nyomában 10.56 MMA portré: Juhász Zoltán – Aki dudás akar lenni 11.48 Jordán Poetik Hazám 11.50 Holtidőnk 11.53 Rursus 11.55 Grindcabin 12.00 Képújság 18.00 Kukkantó 18.24 Zalai krónika 18.39 Zűrös környék 18.49 Legyen a zene mindenkié 19.00 A taxis 19.15 Keszthelyi Szemmel (ismétlés) 19.45 Mire vágyik a nő? 20.15 Élet-út 20.20 A szomszéd vár 20.52 Szeretett madarunk a gólya 20.57 Száll a kakukk fészkére 21.00 Kukkantó 21.24 Zalai krónika 21.39 Zűrös környék 21.49 Legyen a zene mindenkié 22.00 A taxis 22.15 Keszthelyi Szemmel (ismétlés) 22.45 Mire vágyik a nő? 23.15 Élet-út 23.20 A szomszéd vár 23.52 Szeretett madarunk a gólya 23.57 Száll a kakukk fészkére 0.00 Képújság

Hévíz: Képújság, hírek, információk, közlemények, hirdetések

Lenti: 19.00 Lenti Krónika: A "Lenti Zöld Város kialakítása" című projekt beruházás zárórendezvénye – Szépkorúak Karácsonyi Ünnepsége a művelődési központban – Adventi gyertyagyújtás a bárszentmihályfai fűzsátornál – A Trilla Kamarakórus karácsonyi koncertje – VIII. Lenti Közösségi Híradó: Bringa Suli kampány Lentiben bringás reggelivel – Mumor sportélete címmel nyílt kiállítás a városrészben – Városi lengőteke verseny a Civil Nyugdíjas Klub szervezésében – Városközponti közösségi fórum – Márton-nap Lentiben – Lenti város önkormányzati képviselő-testületének december 13-i ülése felvételről – Zalai Krónika – Képújság, benne: hírek, információk, közlemények, friss hirdetések

Kerka Régió TV: az összefogás televíziója (Páka, Csömödér, Iklódbördőce, Ortaháza, Kissziget, Zebecke, Mikekarácsonyfa, Nova, Lovászi, Tormafölde, Kerkateskánd, Tornyiszentmiklós, Dobri, Csesztreg, Rédics, Külsősárd, Belsősárd, Resznek, Baglad, Zalabaksa, Kerkabarabás, Pórszombat, Szilvágy, Kálócfa, Kozmadombja településeken): Képújság: közérdekű közlemények, önkormányzati információk, programok, hirdetések 19.00 A 2022. december 27-i, keddi műsor ismétlése: Karácsonyi műsor a pákai templomban – Karácsonyi műsor Iklódbördőcén – A Kerti Sándor Kulturális Egyesület karácsonyi műsora a tornyiszentmiklósi templomban – Zalai Krónika – Képújság: közérdekű közlemények, önkormányzati információk, programok, hirdetések