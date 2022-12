RÁDIÓK

Egerszeg Rádió: 5.00 Magyaróra 6.00 Vekker – Ébredj Velünk! 10.00 A'la Carte 14.00 Helló Egerszeg 18.00 Egerszegi Krónika 18.10 Like 23.00 Zene

Muravidéki Magyar Rádió: 5.45–9.00 Reggeli műsor 9.30 Hétvégi programajánló 10.15 Világjáró 11.15 Helyzetkép 12.00 Déli krónika 15.00 Terepjáró 16.10 Hétvégi programajánló 16.30 Múltunk rejtélyei 17.05 Komolyan a zenéről (utolsó pénteken) 18.00 Napi krónika 19.00 Magyarnóták és csárdások 20.00 Terepjáró (ismétlés) 21.05 Helyzetkép (ismétlés) 21.35 Zene hajnalig

VÁROSI TELEVÍZIÓK

Zalaegerszeg: 5.00 Híradó, félóránként 9.00 Egerszegi Esték 9.30 A Szomszéd Vár 10.00 Híradó 10.30 Képújság 17.15 Generációnk 17.45 Kortalan torna 18.00 Híradó 18.20 Esti mese 18.30 KultúrKör 19.00 Híradó 19.20 Esti mese 19.30 Forgószínpad 20.00 Híradó 20.20 Esti mese 20.30 KultúrKör 21.00 Dokumentum műhely 22.00 Híradó 22.30 Képújság

Kanizsa: 6.30 Visszatekintő 7.00 Karácsonyi Zenélő Kanizsa 7.30 Visszatekintő 8.00 Best of Testrend 8.30 Székely konyha és kert 9.00 A magyarság totemállatai 10.00 Visszatekintő 10.30 Lapozó 12.00 Karácsonyi Zenélő Kanizsa 12.30 Best of Testrend 13.00 Székely konyha és kert 13.30 A magyarság totemállatai 14.30 Lapozó 18.00 Visszatekintő 18.30 Karácsonyi Zenélő Kanizsa 19.00 Visszatekintő 19.30 Best of Közérdekes 20.00 Szertár 20.30 Natura túra, majd Vendégségben a természet 21.30 Visszatekintő 22.00 Lapozó 0.00 Visszatekintő 0.30 Karácsonyi Zenélő Kanizsa 1.00 Visszatekintő 1.30 Best of Közérdekes 2.00 Szertár 2.30 Natura túra, majd Vendégségben a természet 3.30 Visszatekintő 4.00 Lapozó

Keszthely: 6.00 Szignatúra 6.30 Hittel, lélekkel 6.40 Madárkórház 7.06 Lámpaidők 7.15 Objektív 7.45 MMA portré 8.37 Luca 9.00 Szignatúra 9.30 Hittel, lélekkel 9.40 Madárkórház 10.06 Lámpaidők 10.15 Objektív 10.45 MMA portré 11.37 Luca 12.00 Képújság 18.00 Egy csipetnyi szó 18.32 Majk 18.51 Rigmus 18.53 Véleményem szerint 18.58 Mi svábok mindig jó magyarok voltunk 19.15 Máskép/p 19.45 Balasport 2022 20.15 Pitykedomb 20.38 Orrvérzésig 20.47 Kimaradt körök 21.00 Egy csipetnyi szó 21.32 Majk 21.51 Rigmus 21.53 Véleményem szerint 21.58 Mi svábok mindig jó magyarok voltunk 22.15 Máskép/p 22.45 Balasport 2022 23.15 Pitykedomb 23.38 Orrvérzésig 23.47 Kimaradt körök 0.00 Képújság

Hévíz: Képújság, hírek, információk, közlemények, hirdetések

Lenti: 19.00 Lenti Krónika: A "Lenti Zöld Város kialakítása" című projekt zárórendezvénye – Szépkorúak Karácsonyi Ünnepsége a művelődési központban – Adventi gyertyagyújtás a bárszentmihályfai fűzsátornál – A Trilla Kamarakórus karácsonyi koncertje – VIII. Lenti Közösségi Híradó: Bringa Suli kampány Lentiben bringás reggelivel – Mumor sportélete címmel nyílt kiállítás a városrészben – Városi lengőteke verseny a Civil Nyugdíjas Klub szervezésében – Városközponti közösségi fórum – Márton-nap Lentiben – Lenti önkormányzati képviselő-testületének december 13-i ülése felvételről – Zalai Krónika – Képújság, benne: hírek, információk, közlemények, friss hirdetések

Kerka Régió TV az összefogás televíziója (Páka, Csömödér, Iklódbördőce, Ortaháza, Kissziget, Zebecke, Mikekarácsonyfa, Nova, Lovászi, Tormafölde, Kerkateskánd, Tornyiszentmiklós, Dobri, Csesztreg, Rédics, Külsősárd, Belsősárd, Resznek, Baglad, Zalabaksa, Kerkabarabás, Pórszombat, Szilvágy, Kálócfa, Kozmadombja településeken): Képújság: közérdekű közlemények, önkormányzati információk, programok, hirdetések 19.00 A 2022. december 20-i, keddi műsor ismétlése: Adventi gyertyagyújtás Csömödéren, Nován – Idősek köszöntése Pákán – Márton nap Nován – Képújság: közérdekű közlemények, önkormányzati információk, programok, hirdetések