Fiatal költők, irodalmárok Bék Timur és Regős Mátyás, valamint zenésztársuk, Vértesi Ferenc gitárművész mutatkozott be a közönségnek.

Az előadás címe is hangzatos, ennek eredetéről megtudtuk, hogy az estfőszereplői először Szegeden egy No Milk Today nevű helyen léptek fel, ami azt jelenti, hogy ma nincs tej, ám e nevet akkor még csak az annak egy estnek szánták. Majd továbbértelmezve mélyebb gondolat is köthető a tejhez és a versekhez, hiszen a négy blokkból álló irodalmi estjük egyik témája az édesanyákról, a gyermekkorukról és az ide kapcsolódó emlékeikről szól. Aztán ahogy e a korszak véget ért és eltűnt az anyatej, úgy kellett valamiféle pótlás, ami erre a korszakra emlékeztet, és ezek pedig a versek.

Az irodalmi esten a szépírók nem magukról beszéltek, hisz mint mondták, ők nem olyan érdekesek, életútjuk helyett verseik hangoztak el, hiszen minden, amit alkotóként gondolnak és átadnának a hallgatóságnak, az felfedezhető írásaikban.

Az édesanyákhoz kapcsolódó versek mellett a férfi felmenőktől örökölt mintázat, a hithez való viszony, annak hiánya is megjelent az esten témaként a költemények által. A blokkok között Vértesi Ferenc improvizatív gitárjátékát élvezhette a közönség.