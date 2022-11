A Hydra egy viszonylag új formáció, 2021 augusztusában az a Pálosi Róbert alapította, ami közel egy évtizeden keresztül volt a Tales Of Evening dobosa, ám már előtte is zenélt együtt Ribarics Tamással. A csapat további tagjai szintén a térségünkben élő, jól ismert rockzenészek. Basszusgitáron Némedi György, billentyűs hangszereken Tóth Sándor, gitáron Laki Tamás játszik – utóbbi többek közt az Art Of Butchery soraiban szerzett magának országos ismertséget, de a Charon tagjaként annak idején szintén zenélt együtt Ribarics Tamással –, az énekesük pedig Méhes Vid.

A Stratovarius nevével fémjelzett euro-power vonalon mozgó Hydra első dala Nincs, ami visszatart címmel szűk egy éve jelent meg, ezt követte idén áprilisban a Hamis próféciák. A Ribarics Tamás emlékére készült Nem volt maradás a zenekar harmadik ismert dala, zenéjét Pálosi Róbert, Laki Tamás és Némedi György írták, szövegét Pálosi Róbert jegyzi. A dalban Dudása Ivett, a Tales Of Evening énekesnője is hallható, a Gerócs Balázs és Jancsi László által készített klipben – amihez korábbi felvételeket is használtak – az elhunyt gitáros is feltűnik.

Ribarics Tamást ez év július 10-én egy darázs csípte meg, ettől keringése összeomlott és kómába esett, majd 13 nappal később kórházban elhunyt. Tiszteletére egykori zenésztársai és barátai a közelmúltban Nagykanizsán szerveztek emlékkoncertet.

