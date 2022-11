A novai központú SZÉF Egyesület a Csádé zenekarral több alkalommal tartott már népzenei kurzust a településen, legutóbb az múlt hétvégén. Az Értékek Tisztán Egyesület ehhez néptánctáborral csatlakozott, így tartották meg második alkalommal a Folkoldok tábort. Szombaton a népzenei programon az érdeklődők megismerkedhettek a citerával és a hegedűvel és a népiének-oktatásba is bekapcsolódhattak, fejleszthették tudásukat a Csádé zenekar tagjainak segítségével. Mellette szombaton és vasárnap a néptánctáborban kalotaszegi lassú és friss csárdást, illetve kalotaszegi románost tanítottak Rácz Petra és Lipusz András oktatók. Voltak teljesen kezdők a táborban, és már gyakorlott táncosok, de mindenkinek adott újat a két nap, és begyakorolták az új elemeket. Szombaton este a napot közös táncházzal zárták.

Fotós: Rácz Petra

A novai önkormányzat segítségével került sor a kétnapos eseményre, a helyszínt a település biztosította.

- Sikeres volt a program, sok érdeklődővel - mondta Szalay Cecília önkormányzati képviselő, aki maga is résztvevője volt a hétvégi rendezvénynek. - Nagyon jó ez a komplex hétvége, ahol a népzene és a néptánc együtt van jelen. Hangszeres segítséggel könnyebben elsajátíthatjuk a népdalokat, amik elválaszthatatlan részei a néptáncnak, ebben most segítséget is kaptunk a zenei kurzus oktatóitól, résztvevőitől. A zenészek aztán az esti táncházban is részt vettek, ez már nyitott volt azok számára is, akik a táborban nem voltak jelen. Külön öröm, hogy több novai is csatlakozott hozzánk, talán többen nyitnak a népzene, néptánc felé a helyiek közül, hiszen ebben a faluban nagy hagyományai vannak a népi kultúrának. Azt is jó látni, hogy a különböző generációk tagjai együtt zenélnek, táncolnak, ahogy ennek működnie kell. Elválaszt minket a sok munka, a különböző gondolkodásmód, de a zene és a tánc nyelvén ugyanazt beszéljük.