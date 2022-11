Múltak az évek, közeledett Szendrey Júlia születésének 150. halálának 110 évfordulója. A nevét viselő iskola kezdeményezésére a Balatoni Múzeum 1978 áprilisában kiállítást rendezett, a Georgikon hallgatói és az újmajori gazdaság fiataljai pedig helyrehozták a szülőház környékét. Szeptemberben így ismét megnyílt az emlékszoba, az előzőekből okulva azonban már csak másolatokat helyeztek el benne. Rendben tartását és a kalauzolást egy ideig a majorban élő Berkovics János vállalta, amit 1981 márciusában az egyetem toxikológiai laboratóriuma vállalt át. De itt is elfogyott a lendület. Amikor már a fűnyírás is az egyik munkatársra maradt, aki a szegényes anyag miatt a csalódott látogatókat is kénytelen volt végighallgatni, a kiállítás bezárt. Immár másodszor.

Az új, ma is látható emlékszoba 2009. március 13-án nyílt meg, 2009 májusában Szendrey Júlia mellszobra is átkerült a volt Szendrey-iskola udvaráról. Az épület felújítását a Georgikon Kar vállalta, szakmai kurátora Ratzky Rita irodalomtörténész, Szendrey-kutató volt. Szomorú, hogy az épület kis előkertjét ezt követően többször megrongálták, a rózsákat letépték, Szendrey szobrát beszennyezték, 2012 júniusában le is feszítették a talapzatról, ahová egy év múlva felújítva került vissza.

A Szendrey emlékszoba gazdája, kezelője most a Georgikon campus, és magyarázatot igényel, miért ragaszkodik az egyetem a profiljába nem illő vállaláshoz. Lukács Gábor azt mondja: nemcsak azért, mert az épült az egyetem tulajdona, hanem azért is, mert szívügyük. Még ha több feladatot is ad. Ő maga főállásban egyetemi docens, de az emlékszoba megnyitásakor vállalta, hogy a gondját viseli, rendben tartja, és lehetővé teszi, hogy a látogatók bejussanak. Kulcsos ember, aki hívásra megérkezik. Aki azt állítja, nem tudott bejutni, hazudik, mondja. Ingyen, lelkesedésből végzi mindezt, mivel nincs lehetőség arra, hogy teremőrt, vagy gondnokot vegyenek fel.

Tizenhárom év alatt 15 ezer ember fordult meg itt, évente 550 látogató érkezik, pedig nem egyszerű megtalálni. Csupán néhány kisebb tábla jelzi ugyanis, merre van a Szendrey-major és az emlékszoba. Ma már a Google mindenkit elvezet, véli Lukács Gábor. Ide az igényes turisták jönnek, sok közöttük az idős ember és az iskolai csoport.

Bár a Szendrey-majorban álló emlékszoba látványban nem veheti fel a versenyt a Festetics kastély pompájával, magyar kultúrtörténeti értékét tekintve mégsem alávalóbb. Ezért is lenne jó, ha a parti sétányon nem Erzsébet királynő királynő, hanem a feleségek feleségének szobra fogadná a látogatókat. Sissi ugyanis soha nem is járt a városban.

A kérdés még az, méltóbbá kell-e tenni Szendrey Júlia szülőházát a mostaninál, vagy akkor hiteles, ha megőrzi korabelihez közeli állapotát. A Szendrey-major ma az egyetem tangazdaság része, a szülőházban és körülötte szolgálati lakásokat látunk, szemben lovarda, magtárak, a másik oldalán tehénistálló. Megőrizte tehát az eredeti miliőjét. Előtte fut a gyönyörű Fenyves allé, melyet most, a Fenékpusztán folyó rekonstrukció részeként a turista és kerékpáros forgalom számára kiszélesítenének. A kerékpáros pihenő már megépült. Mindezek arra mutatnak, hogy a major hamarosan bekerülhet a keszthelyi turizmus körforgásába.

Lukács Gábor agrártörténész, tele van tervekkel. Falbontással nyolcvan négyzetméteresre bővítenék a kiállítóhelyet, ehhez 13-15 millió forintra lenne szükség. A fogadórész a major történetét mutatná be, a következő szoba a Szendrey család és Júlia életének és korának történetét, a harmadik szolgálna a Petőfi életmű bemutatására, a negyedik szobában múzeumpedagógiai foglalkozásokat tartanának. Ezzel a programmal megpályázhatnák a közérdekű muzeális kiállítóhely címet, ami azzal is járna, hogy az évben április 1-től november 30-ig nyitva tartanának. Lukács Gábor két órás tárlatvezetést tud tartani, nemcsak a Szendrey családról, hanem a korabeli agrártörténetről is. Mint mondja, jó lenne, ha be tudnák mutatni Szendrey Júlia személyes tárgyait is, de kölcsönözhető gyakorlatilag nem maradt.

Szabó Péter, a keszthelyi campus általános főigazgató-helyettese is megerősíti, hogy a Szendrey emlékek ápolása szívügye az egyetem vezetésének, mivel az idén 225 éves Georgikon számára fontos hitvallás a hagyománytisztelet. A hosszú távú tervek között szerepel a Szendrey-major megnyitása, megújítása, és amióta a MATE keretében működnek, már pénzük is lesz mind a Szendrey emlékhely, mind a Festeticsek kora projekt megvalósítására. Ez nemcsak néhány épületet érint, tervezik látogatóközpont építését, a Fenyves allé bekapcsolását a lovaskocsis turizmusba, a lovarda fejlesztését, új karámok kialakítását. Mindennek még nincs határideje. A pénzt a keszthelyi campus javaslata alapján a MATE biztosítja. A kastély, az önkormányzat és a campus vezetése között kiváló az együttműködés, és ez, mondja Szabó Péter, bizakodásra ad okot.