Az utazószínház előadásaival az óvodás és kisiskolás korosztályt, illetve az alsóbb tizenéveseket kívánják szórakoztatni. A társulat interaktív darabjai, versben, rímekben megírt improvizatív előadásmódja csalódásmentes élményt biztosít a gyerekeknek.​ A Mikulás előadás is sok izgalmat tartogat a gyerekeknek, mint írták: Idén is már sok az ajándék, a sok jó gyerek kirakta a cipőcskét. Mikulásnak a jobb keze Tralalla, a bal pedig Oszvald főkrampusza. S mikor már összevész a két kéz, Gengszter Gerzson is színre lép. Már nem segít csak a csoda, meg lesz-e a varázspálca? De ha már cserben hagy a bűvészet, Gyerekek segítsetek, tiétek a főszerep!