Ebben az évadban Mikszáth Kálmán 1908-ban megjelent A Noszty fiú esete Tóth Marival című regénye került a műsortervbe, amelyet Bártfay Rita dramaturg alkalmazott színpadra. Mikszáth valós történetet használt fel kora viszonyainak megjelenítésére: újságban olvasta, hogy egy elszegényedett bácskai nemes csalással próbálta behálózni a tehetős polgár lányát, hogy hozományhoz jusson.

Az 1900-as évek sok anyagi gonddal küzdő dzsentrit találnak Magyarországon, akik már nem tudják karddal biztosítani rangjukat, előkelőségüket, így karikagyűrűvel, azaz előnyös házasságokkal szeretnék a régi dicsőség látszatát fenntartani.

Ezt beszéli el A Noszty fiú..., amikor a csinos katonatiszt váltóhamisítással induló, az Amerikában meggazdagodott Tóth Mihály lányának kompromittálásával folytatódó, végül a frigy meghiúsulásáig vezető történeten végigvezet. Közben képet kapunk a vármegyei kis és nagy taktikákról.

– Diákként természetesen találkoztam a regénnyel, sőt, főiskolásként a Madách-ban egy kis szerepet is játszottam a Karinthy Ferenc-féle adaptációban, s persze nagyon jól emlékszem az 1960-as Gertler Viktor-filmre, aminek a főszerepeit Mécs Károly, Páger Antal, Uray Tivadar játszotta – mondja Farkas Ignác Jászai-díjas színművész, a darab rendezője, aki a dr. Besenczi Árpád igazgató által választott Mikszáth-művet színpadra állítja. Számos rendezése közül ez különleges, hiszen ezúttal szerepel is a darabban, Stromm ezredest alakítja. (Az ő nevét hamisítja a váltóra a nagynevű családból származó Noszty Feri Kozsehuba kocsmárosnál fennálló tartozása miatt.) – Engem már diákként is megragadott Tóth Mihály, a kifligyáros alakja, aki a kor polgárosodásának szimbólumává vált számomra. Egyébként is vonzódom a történelemhez, ebben egy letűnt kort láttam, pontosabban a változás problémáit. Még a repedező nemesi világot látjuk, de már ott az új kor embere, aki rájön, hogy az évszázados berögzöttség ugyan tartja magát, bár a nemesség már csak a száraz kutyabőrökbe kapaszkodik, az viszont üres. A nemes különleges előjogokra formál igényt, úgy véli, neki több jár, pedig már múzeummá vált az életük. A modernitás felé való lépés nagyon nehezen ment...

– A szerelmi csábítás, a vármegyei tisztviselői körkép, a kisvárosi intrikák és a Tóth Mihály által képviselt értékek, dilemmák közül az utóbbira kerül a hangsúly?

– Fontos vonulat, igen. De a Noszty Feri és Tóth Mari közti érzelmi viszony is erős motívum, hiszen lehet akár valódi szerelmi vonzalom is, nem csak hozományvadászat. Az érdek mögött felsejlik az igazi megérintettség, még ha tovább is lép.

– Tartja a darabváltozat a regény utolsó fontos mondatait? Amelyek így szólnak: „Hiszen elég nagy a világ. És van benne elég leány. Szebbnél szebbek, édesebbek. A hozományok se vesztek még ki. Ej, csak egészség legyen és egy kis tűrhető kártyajárás.”

– Igen, sőt meg is csavarjuk, olyasmivel bővül, ami visszacsatol a darabbeli előzményekhez – kelti fel az érdeklődést a rendező. – A regény alapján érezhetjük úgy, hogy körbejár a világ, ismétlődnek a dolgaink, de az igyekvő munkásbecsületesség is jelen van, a nézőre bizatik, hogy eldöntse, mire, hova jutottunk száz év alatt.

A zenés színjátékban Ticz Andrást és Dura Veronikát láthatjuk a címszerepekben, partnereik: Urházy Gábor László, Kiss Ernő, Magyar Cecília, Mihály Péter, Baj László, Támadi Anita, Szakály Aurél, Besenczi Árpád, Pap Lujza, Mester Edit, Wellmann György, Ecsedi Erzsébet, Kovács Virág, Kovács Martin, D. Varga Ádám, Bálint Péter, Hertelendy Attila, Czegő Teréz, Bellus Attila, Helvaci Ersan David, Fritz Attila, Farkas Gergő.

Máriás Zsolt zenei vezető sokrétű kollekciót rakott össze, érdeklődésünkre elmondta, a közönség prológra érkezik, már ott felhangzik a Vörös bort ittam, a Kéknefelejcs, majd sorjáznak a népies műdalok, azután Leo Delibes, Strauss, Haydn, Fényes Szabolcs, Liszt Ferenc dallamai következnek, az amerikai hangulatot ragtime idézi. A szüreti mulatságon a Zalai Táncegyüttes három párosa táncol, a zenekart Albert Elemér, D. Varga Ádám, Horváth Dániel alkotja.

A realista mondandó mellett vidám percekre készülhetünk, premier pénteken este hét órakor.