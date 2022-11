A svájci Hansjörg Surber műgyűjtő és felesége, Irina az önjáró zeneeszközöktől a gramofonokig tár a látogatók elé egyfajta, mára szinte feledésbe merült kultúrtörténeti csodákat, 50 és 200 év közötti, jobbára ma is működőképes tárgyakat felvonultatva.

– Ez a múzeum egyedülálló Magyarországon – fogalmazott Hansjörg Surber, elárulva: 12 éves kora óta gyűjt zenélő eszközöket; akkor az első zsebpénzéből vásárolt egy zsebgramofont, sok évvel később pedig egy automata zongora került a birtokába, örökség révén. Később egyre gyarapodott, bővült a gyűjtemény, közben pedig rengeteget tanult a technikáról, a zenei eszközök történetéről és a muzsika fejlődéséről.

A különleges kiállítás legnagyobb darabja: egy komplett zenekar „elfér benne”

Fotós: Péter B. Árpád / Zalai Hírlap

A 2009 óta feleségével Magyarországon élő, eredetileg villamosmérnökként dolgozó, számos nemzetközi verklitársaságban is tag Hansjörg Surber, a 10 éves Keszthelyi Verklifesztivál alapítója arról is beszélt: a mai napig nem bánták meg, hogy ideköltöztek.

A különleges (s akár: zenés) tárlatot mindmáig sokan látogatják, nemcsak itthonról, hanem külföldről is, és most már Gyenesdiáson az eddigieknél is szebben, szellősebben mutathatják be a zenegépeket, tette hozzá a gyűjtő. Ennek ellenére a múzeumban egy időben maximum 10 ember tartózkodhat. Az érdeklődők díjmentesen léphetnek be, akiket előre egyeztetett időpontban tárlatvezetéssel kalauzolnak körbe a két emeleten elhelyezett különleges hangszerek között.

A múzeum megnyitóján (b-j) Gál Lajos, Hansjörg Surber és felesége, Irina

Fotós: Péter B. Árpád / Zalai Hírlap

Hansjörg Surber elmondta, akik belépnek a múzeumba, felfedezhetik a mechanikus zenegépek világát azokból az időkből, amikor még nem volt rádió és lemezjátszó. A kiállított zenélő dobozok és órák, gépzongorák s kintornák ma is gyönyörűen szólnak; közülük a legrégebbi 1780-ból való.

Gál Lajos, Gyenesdiás polgármestere lapunknak kiemelte: büszkék arra, hogy újabb gyöngyszemmel gazdagodott a település, és ez egyben mutatja azt is, hogy a nagyközségben „elsődleges a kreativitás és az innováció, a közösség pedig nyitott, ami sok értéket képes idevonzani”.

– Gyenesdiás ettől erős, és ilyen családoktól van jelene s lesz jövője is – szögezte le a nagyközség első embere. – Településünk büszkén ápolja múltját, a mában pedig egyre több hazai, európai és nemzetközi értéket vonultat fel, aminek köszönhetően – számunkra legalábbis biztosan: – Gyenesdiás a világ közepe.