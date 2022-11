A tárlat 15 zalai képzőművész remekeit vonultatja fel a Balaton Színházban. A megnyitón Osvald Bálint, a Goldmark Károly Művelődési Központ igazgatóhelyettese arról beszélt, a kiállításra készülve kezébe került egy album, amely a Vitrin egyesületet mutatja be. Ennek előszavában többek között ez állt: az alkotóktól távol áll az ultrakonzervatív és az ultramodern irány, illetve az is olvasható volt, a többség a hagyományos eszköztárakat szereti használni, mégis egyedi karakter jellemzi őket.

– Aztán átjöttem a kiállítótérbe, körbejártam, s értelmet nyertek az olvasott mondatot – szögezte le Osvald Bálint. – Nagyon sok ismerős név és stílus köszön vissza a falakról, s öröm, hogy több év után ismét a Balaton Színházban láthatjuk a Vitrin alkotóinak kiváló munkáit.

A VITRIN Kortárs Képző- és Iparművészek Társasága Egyesület célja a képző- és iparművészeti, valamint az ehhez kapcsoló szakírói érdekvédelem és érdekképviselet, továbbá, hogy bemutassa és népszerűsítse a tagok tevékenységét itthon és külföldön; szakmai információkat gyűjtsön, kezeljen és igény szerint továbbítson tagjai számára; képző- és iparművészeti kérdésekben véleményező és tanácsadó szerepet lásson el; szakmai publikációkat jelentessen meg, pályázatokon vegyen részt; tájékoztatókat, kiállításokat, művésztelepeket szervezzen. (forrás: zalacivil.hu)

Budaházi Tibor Munkácsy-díjas festőművész, a Vitrin-csoport elnöke azt mondta, öröm, hogy ismét bemutatkozhatnak Keszthelyen. Arról is beszélt, a 2016-ban újraszerveződött művészközösség a Zala’Art egyesület utódja. Felelevenítette: a ’80-as évek második felében fogalmazódott meg Zalaegerszeg képzőművészeinek határozott igénye a szervezett keretek között való együttműködésre, munkára, mivel a nagy országos szervezetek már egyre nehezebben tudták teljesíteni az alkotók elvárásait.

– Az egyesület lehetőséget biztosít az alkotók tevékenységének megismertetésére, kapcsolatok építésére és kiállítások rendezésére is – fogalmazott az elnök. – A művészek már a nyolcvanas esztendőkben érezték ennek fontosságát, így a mai tagság nagy része már az indulásakor tagja volt a Zala’Artnak is. És nem arról van szó, hogy egy vidéki középvárosi közösség soraiban remélhetnek sikert, hiszen többük munkáival rendszeresen lehet találkozni fővárosi, országos, sőt: külföldi tárlatokon is.

Budaházi Tibor a Szegedi Juhász Gyula Főiskola rajz szakán 1992-ben, a Szegedi Tudományegyetem mesterszakán 2010-ben végzett. Tagja a Magyar Művészeti Akadémia Köztestületének, a Magyar Alkotóművészek Országos Egyesületének, a Magyar Képző- és Iparművészek Szövetségének, a Magyar Festők Társaságának, a Matéria Művészeti Társaságnak, a Művésztanár Társaságnak, a Magyar Papírművészek Társaságának. Öt évig volt a ­GébArt Nemzetközi Művésztelep művészeti vezetője. Jelenleg is elnöke a Zalaegerszegi Vitrin Művészeti Egyesületnek.

Budaházi Tibor ezt követően bemutatta a kiállítókat, illetve Keszthelyen látható munkáikat, majd kijelentette, az alkotók a művészet fontos kérdéseiről „valamennyire hasonlóan vélekednek – vagy nem. Emellett mindannyian elhivatottak és szilárdan hiszen abban, hogy alkotásaikkal, ha még oly csekély mértékben is, képesek szebbé, jobbá tenni a világunkat”.

