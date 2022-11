A Büki Pálné vezette, 33 hölgyet tömörítő közösség idén megalakulása 20. évfordulóját ünnepli. Ebből az alkalomból kiállításra készülnek: az eddigi bálokon viselt ruháikból állítottak össze változatos tárlatot. A hölgyekhez közel áll az öltözködés, hiszen évek óta divatnapot is szerveznek, melyre egyfajta misszióként tekintenek, hiszen ők a hétköznapokban is odafigyelnek a megjelenésükre, inspirálva ezzel másokat is arra, hogy foglalkozzanak magukkal, külsőleg és belsőleg egyaránt. Tizennyolc évvel ezelőtt kezdték el a „bálozást”, mert koruknál és múltbéli tapasztalataiknál fogva tudták, hogy a bál nem egyszerűen a mulatozásról szól, hanem a pártoló tagjaikkal együtt a közösség építéséről is.

Vezető képünk archív fotó!