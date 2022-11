A több mint 20 éve alakult, jelenleg 9 tagú csipkeműhely munkájáról Gyenese Ferencné klubvezető számolt be. Külön kiemelte, hogy az alapító tagok: dr. Kozák Nóra, Sinka Erzsébet, Berzsán Pálné és a rutinos csipkekészítők: Horváth Tiborné, Dömötör Julianna, Tóth Józsefné, Orot Edit mellett nyártól Németh Abigél Mária személyében 11 éves zrínyis diáklányt is soraik között tudhatnak. Számos kiállításon, köztük Horvátországban és Szlovéniában is - bemutatkoztak már. A zalai mellett más tájegység népművészeti motívumait is felhasználják, s számos technikát kipróbálnak. Ezúttal a zsinorcsipke, a hajócsipke, a vert csipke, a tenerife csipke, a reticella, a höveji hímzés, a szalagfűzés, a keresztszemes hímzés, a blackwork hímzés és a gyógyfűzés technikával készült alkotásokkal ismerkedhetnek a látogatók. A fenti módszereket egyébként csütörtökönként délután a piacnál lévő Göcseji Tudásközpontban ingyenes oktatás keretében meg is tanítják az érdeklődőkkel.

: Kiss Gábor könyvtárigazgató a csipkekészítés múltjáról is szólt

Fotós: Fincza Zsuzsa

- A csipkekészítésbe Fülöpné Sipos Ildikó tanításában 8 éve szerettem bele. Javasolni tudom mindenkinek, mert fejleszti a türelmet és a nagy odafigyelés, amit igényel, karban tartja az agyat - fogalmazott Gyenese Ferencné.

Gyenes Ferencné alkotásai egy részével

Fotós: Fincza Zsuzsa

A kiállítást Szekeresné Farkas Matild, a bibliotéka alkalmazottja ajánlotta az érdeklődők figyelmébe, az ünnepség fényét Tóth Csenge Révész Sándor: Vigyázz a madárra című dalával emelte. A rendezvény végén a klub tagjai bebizonyították: kézügyességük a süteménykészítésre is kiterjed.