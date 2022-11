Julcsi is nehezen hiszi, hogy már ennyi esztendő eltelt, s ígéri, mindenképpen méltó módon emlékeznek meg erről, csupán a technikai kérdésekről, a megjelenés formájáról döntenek még. Bár 2017-ben látott napvilágot a Zala zenekar első lemeze, nem érzik kényszerűségét, hogy az idei évfordulóra jelenjen meg a következő. A közönségük így is rendszeres látogatják táncházaikat, népzenei rendezvényeiket, s advent idején jóval sűrűbben találkozhatnak majd velük.

- Azt érzem, hogy ez alatt a 15 év alatt érett művésszé váltam, mégpedig úgy, hogy többször megújultam – emlékszik vissza a népzenész, aki időközben kulturális diplomáciai feladatokat is ellát. – 2017-ig elsősorban a tanulmányaimról és a Zala zenekarról szóltak az évek, ahol énekes-prímás vagyok a mai napig. Öt évvel ezelőtt éreztem azt, hogy emellett a belső utamat szeretném járni, így jött létre a négy kötetből álló NÉPI hang-színek dalos kifestőfüzet sorozat, illetve az azokhoz kapcsolódó koncertsorozat. Ezen kívül már tavaly megfogalmazódott bennem a gondolat, hogy felnőtteknek is készüljek világ- és népzenei összeállításokkal. Így vált a mindennapjaim részéve a Laposa Julcsi Band (ifj. Horváth Károly, Nagy Albert, Timár Márton, Soós László). A Zala zenekar a megyében élő vagy innen elszármazott muzsikusokból áll, s az a törekvésünk, hogy a régió népzenei világát mentsük át az utókorra, jelenlegi tagok: Hintalan Gergely, ifj. Horváth Károly, Rezes Gábor, Vizeli Balázs. A legújabb formáció pedig mindannak a világzenei kincsnek az esszenciája, ami rám mindig is hatással volt. Számos országot bejártam, megismerkedtem más népek kultúrájával, tehát elérkezettnek láttam az időt, hogy képletesen szólva is átlépjünk a magyar határokon. Úgy érzem, hogy most lett a munkásságom szinte teljessé, így tudom kiszolgálni a közönséget a legkisebbektől a legidősebbekig. Mondhatjuk, hogy kikristályosodott számomra az az út, amin tovább szeretnék járni. Megtisztelő, hogy nagyon sok felkérést kapok, ám ezzel együtt fontosnak tartom, hogy magamra, a páromra, a családomra ugyanúgy legyen idő. Igyekszem mindig megtartani a munka és a magánélet közötti harmóniát.

A Laposa Julcsi Band fellépés közben. A felvételen Pandák Viktor, Laposa Julcsi és Timár Márton.

Forrás: HYPE Stáb

Julcsi ezeket a tevékenységeket egy másik komoly misszióval egészítette ki, ugyanis a 2021 szeptemberében indult PajtaKult projekt egyik nagykövete, illetve a Fonó Budai Zeneház nemzetközi referense immáron két éve.

- Nagyon büszke vagyok arra, hogy sikerült elindítani egy közép-kelet-európai együttműködést a Fonó színeiben. Idén Krakkóban és Kassán valósítottam meg egy nagy volumenű programsorozatot, ami elősegítette ezeknek a nemzeteknek az együttműködését. Remélem, hogy idővel a cseheket is bevonhatjuk ebbe a V4-es csapatba. Előadóművészként és zenei mediátorként - aminek képesítését a párizsi Sorbonne egyetemen szereztem - egyfajta kulturális diplomáciát képviselek. Mindig az volt a vesszőparipám, hogy a nemzeteket a zenén és a folklóron keresztül tudjuk közelebb hozni egymáshoz. A PajtaKult projektben pedig a hálózatépítés a feladatom, felkarolom őket, létrehozok egy olyan kapcsolatot számukra, ahol egymással tudnak beszélni, találkozni, illetve a Hír TV-be havi szinte kulturális magazinműsorokat forgatunk. Nem titok, hogy én a muravidéki, a felvidéki és a nyugat-dunántúli pajtákért felelek. Nagykövetként útmutatást adok nekik, hogy minőségi kulturális tartalommal töltsék meg a kulturális tereket és kiszolgálják, behívják, megtartsák a helyi célközönséget. Ezek a rendezvények nagyon sokszínűek, a folklór mellett többek között a gasztronómia, az építészet, a kézművesség, a gyógynövények ismerete, más kulturális ágak kapnak helyet. Így került a projektbe például a Kovács Gyula Magyar Örökség-díjas erdész által indított, az őshonos gyümölcsfákat népszerűsítő Tündérkert mozgalom is.

Az ünnepséghez közeledve természetesen szó esik a közelgő adventi koncertjeikről is. Első hétvégén, november 27-én, vasárnap 16 órakor a tekenyei kultúrházban lép fel a Zala zenekar. A NÉPI hang-színekkel december 1-jén, csütörtökön a zalaegerszegi Városi Hangverseny- és Kiállítóteremben, december 2-án, pénteken Sármelléken várják a gyerekeket. December 3-án, szombaton a zalaegerszegi adventi forgatagban világzenét játszik a Laposa Julcsi Band, december 18-án, vasárnap este 6 órakor pedig Keszthelyen a Fő téren lép fel ugyancsak az újabb formáció.