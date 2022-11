A koncert résztvevői a Farkas Ferenc Zene- és Aranymetszés AMI zenész, klasszikus balett és néptánc szakos diákjai voltak, de fellépett az iskola fúvószenekara és az ORFF Ütőegyüttes is. A rendezvény egyben az alapítvány fennállásának 30 éves jubileumát is ünnepelte. A szervezet alapító okiratának megfelelően azóta segíti a művészeti iskola működését. A koncert bevételét is jótékonysági célra fordítják, hiszen a befolyt összegből az iskola hangszerkészletének karbantartását, illetve a tehetséges tanulók versenyeztetését és az oktatáshoz szükséges eszközök beszerzését szeretnék támogatni.