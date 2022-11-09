30 perce
A zalai mozik szerdai műsora
Zalaegerszeg
Cinema City: 19.00, 19.30, 20.00 Fekete Párduc 2. (amerikai fantasy kalandfilm); 18.20 A sellő és a Napkirály (amerikai történelmi kalandfilm); 13.00 A tölgy – Az erdő szíve (francia természetfilm); 16.15 Amszterdam (amerikai történelmi dráma); 14.15 Pil – A neveletlen királylány (francia animációs kalandfilm); 13.15, 15.30, 17.45 Krokodili (amerikai animációs vígjáték); 14.50, 20.20 Black Adam (amerikai sci-fi); 14.00 Tad, az elveszett felfedező és a smaragdtábla (spanyol animációs film); 16.10 Blokád (magyar dráma); 17.20 Beugró a paradicsomba (amerikai romantikus vígjáték)
Nagykanizsa
Cinema: 16.30 Amszterdam (amerikai történelmi dráma); 16.45 Krokodili (amerikai animációs vígjáték); 17.15 Black Adam (amerikai sci-fi); 19.00 Fekete Párduc 2. (amerikai fantasy kalandfilm); 19.00 Beugró a paradicsomba (amerikai romantikus vígjáték); 19.30 Szimpla manus (magyar vígjáték)