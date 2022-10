Kiemelte az első igazgató, Ruszt József társulatépítő munkáját, a világ élvonalában tartozó színházművészetét. A színházat körülvevő társadalmi szövetre visszahat a színművészet, mondta, s úgy látta, a zalaegerszegi színház eleven közösségben él a várossal, amit a fehér asztalos találkozó is bizonyít. Balaicz Zoltán polgármester színházalapító elődei döntésének jelentőségéről szólva jelezte, a mai vezetők kötelessége azon dolgozni, hogy a színház következő 40 éve is sikeres legyen. A tanú rendezője, Böhm György és dr. Besenczi Árpád igazgató is köszöntötte a résztvevőket.