Az alkotókat és az érdeklődőket dr. Besenczi Árpád igazgató köszöntötte. Elmondta, a színház fennállásának 40. évfordulóját ünnepli az idei évben, a nyugdíjas alkotók tárlata illeszkedik a jubileumi programokhoz. Az alkotásokat és alkotóikat tárlatvezetés keretében ismertette meg Iványi Ildikó a nyugdíjas szervezet aktivistájaként, egyenként mutatva be mindazokat, akik a béke témakörét meghatározó felhívásra jelentkeztek, és festményekkel, fafaragásokkal, mandalákkal, kavicsból, textilből, kerámiából készült kompozíciókkal tettek hitet a béke fontossága mellett.

Idén 32 zalai nyugdíjas korú alkotó 80 művét tekinthetjük meg október 29-ig a zalaegerszegi színházban. A hagyománnyá vált kiállításon Balaicz Zoltán, Zalaegerszeg polgármestere is kiemelte, az élethosszig tartó tanulás mellett, amit a Senior Akadémia népszerűsége bizonyít, az élethosszig tartó alkotás is hozzájárul a szellemi-fizikai frissességben megélt minél több aktív nyugdíjas évhez. Az országos és a megyei nyugdíjas szervezet vezetőjeként dr. Kocsis Gyula mondott köszönetet a szép számú kiállítónak, egyben Iványi Ildikónak, akiben a nyugdíjasok mellett a kultúra és szűkebb pátriájuk története iránt érdeklődők is odaadó partnerre lelnek.