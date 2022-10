A két csapat asz ősz folyamán közös turnén vesz részt, ennek volt második állomása a zalai helyszín. A Fatal Error energikus, lendületes programjában több olyan régi dal is helyet kapott, amit erre a koncertsorozatra emeltek vissza a koncertrepertoárba. Rimóczi Zsola, a zenekar énekese (képünkön) azt is elmondta: nagyon fontosnak tartják, hogy vidéki városokban is legyen színtere az élő zenének, ezért köszönet illeti a VMK Caffé kollektíváját.