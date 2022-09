A szeptember első napján nyílt tárlatot Kátai Piroska Sella ajánlotta az érdeklődők figyelmébe. A Szeretet Tere Műhely életre hívója jelenleg kommunikációs kurzusok és családi birtoklátogatásos kurzusok szervezésével foglalkozik. Eszter és férje, Barnabás az általuk nemrég Bucsután tartott kertészeti nyílt napon kérték fel őt a kiállítás megnyitására.

Minden alkotás rendkívül részletgazdag Fotó: Pezzetta Umberto



- Egész életemben fontosak voltak számomra a mandalák – kezdte a köszöntőjét Sella. - Az évezredes, ősi Élet Virága szimbólumból készült nyakláncomat például tíz éven keresztül hordtam. Az számomra egyfajta nyitást mások felé és a Mindenséggel való összeköttetést jelentette. Eszter munkáiban is több helyen megjelenik ez a szimbólum. Az arra érzékenyebbek kezükkel az üvegképekből sugárzó erőt is észlelhetik. Értelemszerűen a látogató azzal a mandalával azonosul leginkább, amelyik az ő életszakaszához, az őt foglalkoztató kérdésekhez passzol. Ezek a képek Eszter által akarnak megszületni, azaz általa megnyilvánulnak a világban. Olyan erejük van, amit nehéz szavakban kifejezni. Természetesen nekem is vannak kedvenc mandaláim, engem például a Páva című kép érintett meg legjobban, ahol a színeken, formákon kívül a létező, égbolton látható csillagállásokkal játszik a művész. Ugyancsak a nézők figyelmébe ajánlom a modern korunk új emberének energiáját bemutató legfrissebb sorozatát. Ha valaki komolyan szeretne az életében minőségi ugrást, az bátran időzzön el a Vagyok című kép előtt.

Az Alkimista aranycsinálás című üvegmandala közelről Fotó: Pezzetta Umberto



Eszter Mosonmagyaróváron született, Halásziban nőtt fel, majd tíz évvel ezelőtt került Zalába, Bucsutára. Férjével két kisgyermeket nevelnek, a nővérének ökokertészetében nőtt terményeket dolgozzák fel. Vizuális nevelés szakon szerezte diplomáját, több helyen tanított. Üvegfestéssel az egyik iskolai foglalkozáson találkozott, s ez a technika – saját bevallása szerint – szerelem lett első látásra. Mellette ékszerekkel, népi viseletkészítéssel, hímzéssel foglalkozik. A legerősebb önkifejezési eszköz mégis a mandalák világa, s hogy miért éppen az üveg és az üvegfestés fogta meg?

A Rakamazi Turul, az elhunyt lelkek hordozója Fotó: Pezzetta Umberto



- Ez egy nagyon sokoldalú anyag számomra – mondta érdeklődésünkre az alkotó. - Az üveg törékeny, ez igaz, ám mégis örök, még darabjaiban is. Ha ezzel a kristállyal dolgozunk, olyan, mintha a földdel, az univerzummal dolgoznánk. Megtartja magában azt az információt, amit az ember ráfest. Csak akkor állok neki az alkotásnak, ha nyugodt vagyok, mindig szívből festek, figyelek az intuíciókra, főleg az álmokra, megérzésekre. Általában megálmodok egy kisebb motívumot, aztán amikor készül a mandala, mindig félreteszem az eszemet, mert a szív mindig jobban tudja, hogy minek kell megnyilvánulnia. Miután elkészült a mandala, a végén kap teljesen értelmet, hogy tulajdonképpen miről is szól. Azt szoktam mondani, hogy mindenki hagyja először, hogy a képek hassanak rá, csak utána olvassa el a magyarázatot. A szem, azaz a lélek tükre, mindig jobban tudja, hogy mire van szükségünk. Jó érzéssel tölt el, amikor a nézők nemcsak rácsodálkoznak, hanem felismerik a nekik szóló üzenetet, amolyan „aha” élményük van. Ez pedig nemcsak a mandalákra igaz, hanem igaz egy ruhára, ékszerre, színre, ételre. Engedjük meg, hogy a szívünk vezessen, mert ő tudja, hogy mi az, ami az adott életszakaszban a lelkünket egyensúlyba hozza. A rendkívül vékony kontúr adja a mandala csontvázát, alapját, a szín az öröm és a lélek megnyilvánulása, minden más valamilyen isteni minőség. Remélem, hogy ez a fajta szolgálat segíti a nézők önazonosságát, előre jutását, lelki fejlődését. Nem öncélúan festek, az embereket szeretném segíteni. Egyszerű kézművesnek tartom magam, aki élvezettel játszik a színekkel és formákkal – vallja az alkotó.

A legújabb alkotások az új energiákról szólnak, balra a Vagyok című kép Fotó: Pezzetta Umberto



Eszter első Zala megyei kiállítása tehát utazásra hívja a kíváncsiakat, a bátrakat, a választ keresőket. A tárlaton például az élet értelmét keresőket megérintheti A hét sugár angyala, a megbékélésre vágyókat a Rakamazi Turul, az örökkévalóságot kutatókat a Turul és A végtelenség fonata, a rengeteg impulzus és információ feldolgozásában segíthet a Kristálykulcs. A létezés törvényszerűségeit mutatja meg az Élet virága, s a világ teremtéséről, az egyetemes szeretetről beszél a Csillagösvények című mandala.