A kulturális tárca pályázati forrásai között található Lázár Ervin Program arra is lehetőséget teremt, hogy a legifjabbakat célzó előadások megszülessenek. Bár a program most átmenetileg szünetel, a korábbi sikeres pályázat révén ez utóbbi adott módot a zalaegerszegi színháznak az általános iskolásoknak szánt darab bemutatására. A társulat Mihály Péter színművész-rendező javaslatára Mikó Csaba Herkules, a kezdetek című, először 2020-ban bemutatott darabját választotta, amely két legyet üt egy csapásra. A görög-római mitológia színes, kalandos világába kalauzolja a 10-14 éveseket, ezt a korszakot amúgy is szeretik a gyerekek. Ugyanakkor a modernizált, a mai kor tinédzsereinek nyelvére adaptált változat róluk, a körülöttük lévő világ gondjairól szól. Mesei elemek keverednek a szépség, a romantika és az aktualitás üzeneteivel.

– Én alapvetően érzelmes ember vagyok, a Herkules története nem nélkülözi a romantikus hatásokat – mondta Mihály Péter, amikor a próbafolyamat közben faggattuk. – A mitológiai történetben az aszály, a szárazság, az éhínség hangsúlyos, ennek fényében az aktualitást nem is lehet vitatni. Számomra emellett az a legérdekesebb, hogy az apa nélkül felnőtt kamasz hogyan keresi saját magát, a szeretetet, az elismerést, a sikert. Segíteni szeretne az éhező családján, ezért indul útnak az istenekhez, közben próbatételeket teljesít. A siker kissé megváltoztatja, de nem végleg, hiszen a végén mégsem akar az Olimposz lakója lenni. Pedig megérzi, hogy a teljesítmény mit sem ér, ha nem tudnak róla elegen. Nem elég hősnek lenni, annak is kell látszani.

– Ezen a ponton felfedezhetjük a mai ifjúság közösségi médiafelületeken zajló életét, amely aggasztóan mutatja az azonnali visszajelzések, pozitív megerősítések iránti vágyat. Ha nem kap egy-egy fotójuk elég tetszést, olyan, mintha nem is történt volna velük semmi, az emögött meghúzódó szeretethiány szinte tapintható – vázolja a darabválasztás indokait Mihály Péter. – Ezen az úton megállni, nem elfelejteni, miért is szeretnénk valamit megvalósítani, valódi embernek maradni a könnyű és pillanatnyi celebség helyett, nos, ehhez kellenek a biztos igazodási pontok. Hűnek kell maradni az értékekhez, holott a siker óhatatlanul torzít.

A mitológiai történet majd Herkules felnőttkorában folytatódik, de már most fény derül a származására, azonban az már egy új történet lesz.

Herkules a földi halandó Alkméné fia, rejtélyesen nagy erővel bír, bár sokáig nem tudja, honnan az emberfeletti erő. Útján Philoktétész, a „kortárs költő” kíséri, anyja, két testvére és három görög isten veszi körül a próbatételei során.

A zalaegerszegi előadásban a címszerepet Ticz András alakítja, Philoktétészt Kovács Martin, a testvérei Fritz Attila és D. Varga Ádám jóvoltából kelnek életre. Árész, Hermész és Aphrodité szerepében, az Erő, az Ész és a Szépség allegóriájaként Baj László, Urházy Gábor László és Dura Veronika lesz látható, míg Alkménét Pap Lujza formálja meg.

A nagyszínpadi előadás tartogat a mai közönséget megszólító látványelemeket, ehhez Kiss Borbála jelmez- és díszlettervező szegődött Mihály Péter alkotótársául.

Hogy mindannyiunkban ott rejtőzik-e egy Herkules, aki sikeres akar lenni, de ember is akar maradni? Hogy e kettő kizárja-e egymást manapság? Hogy megvan-e még az eredeti cél? Mindezzel a darab megtekintése után érdemes lesz foglalkozni, ajánlja a rendező, aki négygyermekes apaként maga is nap mint nap gyakorolja a felnőtt mintaadás tudatosságot igénylő felelősségét.